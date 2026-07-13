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Osječki robotičari su među najboljima u Hrvatskoj: Deset nas ide na finale u Portoriko

Piše Ana Dasović,
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Osječki robotičari su među najboljima u Hrvatskoj: Deset nas ide na finale u Portoriko
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Na nacionalnom natjecanju World Robot Olympiad učenici OŠ Frana Krste Frankopana Osijek, OŠ Augusta Šenoe Osijek i OŠ Josipovac osvojili su čak četiri naslova državnih prvaka

I ovog lipnja Samobor je bio središte mladih robotičara iz cijele Hrvatske. Više od 70 ekipa sudjelovalo je u nacionalnom finalu World Robot Olympiad (WRO) Hrvatska prije desetak dana. Inače, ovo natjecanje diljem svijeta okuplja više od 7000 učenika iz više od 100 država svijeta. Međunarodno finale za 2026. godinu održat će se u prosincu u San Juanu u Portoriku.

A tamo putuju i mladi osječki robotičari, koji su u Samoboru osvojili čak četiri državna zlata, jedno posebno priznanje i dva dodatna mjesta na pobjedničkom postolju, te time i plasman na prvenstvo, javljaju njihovi mentori.

Foto: Privatni album

U Portoriko idu Mateo Štefanek i Leon Žlender iz OŠ Josipovac, koji su osvojili prvo mjesto u kategoriji Future Engineers. U kategoriji RoboMission Elementary naslov državnih prvaka osvojili su učenici OŠ Frana Krste Frankopana Osijek - Nika Kraljević, Ida Ivanković i Petar Madžarević, dok su u kategoriji RoboMission Junior do zlata stigli Filip Udovčić i Jakov Ćorić iz OŠ Josipovac. Svoj izravan plasman na Svjetsko prvenstvo osigurali su i učenici OŠ August Šenoa Osijek Matej Bučević, Šimun Matrić i Karlo Tufekčić, pobjednici kategorije RoboSport.

Uz njih, ekipe koje su osvojile treća mjesta na državnoj razini izborile su nastup na Europskom prvenstvu World Robot Olympiad, od 13. do 16. listopada u Zagrebu. Te ekipe dolaze iz OŠ August Šenoa, a čine ih Lovro Patarić i Emanuel Brumnić koji su osvojili treće mjesto u RoboSportu, dok su Jakov Pavić i Niko Balatinac osvojili treće mjesto u kategoriji RoboMission Elementary. Posebno priznanje u kategoriji Future Innovators primili su Jona Hajdinjak i Una Mutavdžić, također iz OŠ August Šenoa, te su i one ostvarile plasman na Europsko prvenstvo.

Foto: Privatni album

Inače, upravo će Zagreb po prvi put ugostiti najbolje mlade robotičare Europe.

- Četiri državna zlata, dva dodatna mjesta na pobjedničkom postolju i posebno priznanje dokaz su da Osijek i Osječko-baranjska županija imaju iznimno talentirane mlade robotičare koji svojim znanjem, radom i rezultatima ravnopravno konkuriraju najboljim ekipama u Hrvatskoj - poručuju robotičari iz Osijeka.

Foto: Privatni album

Iza svih navedenih rezultata stoje mjeseci predanog rada, brojne vježbe i sati testiranja te usavršavanja robotskih rješenja. Na tom su ih putu vodili i podržavali mentori Tomislav Pandurić iz OŠ Frana Krste Frankopana Osijek, Ivana Vezjak i Sandra Štiks iz OŠ August Šenoa, Anita Duvnjak i Vlatka Mihaljević iz OŠ Josipovac, te Željko Udovčić, Krunoslav Štefanek, Darija Marković i Aleksandar Bojanc-Štembergar iz udruge C.H.A.O.S. Josipovac.

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