Obavijesti

News

Komentari 0
Nakon reakcija građana

Osječki "Ukop" odustao od povećanja grobne naknade

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Osje?ko centralno gradsko groblje | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pogrebno poduzeće "Ukop" povuklo kontroverzni cjenik nakon što je gradonačelnik Radić naložio provjeru. Novac će građanima biti vraćen

Nakon brojnih reakcija građana zbog uplatnica s povećanim cijenama grobne naknade te naloga iz osječke Gradske uprave za dodatnom provjerom cijena, osječko pogrebno poduzeće "Ukop" odustalo je od primjene novog cjenika, izvijestila je u ponedjeljak Uprava tvrtke. Iz tvrtke su priopćili da je u proteklom razdoblju došlo do značajnog povećanja troškova održavanja groblja, zbog čega je izrađena nova metodologija izračuna godišnje grobne naknade, temeljena na stvarnim troškovima održavanja,

Primjena nove metodologije rezultirala je razlikama u cijenama, a nakon dostave prvog dijela uplatnice uslijedile su reakcije građana, temeljem kojih je gradonačelnik Ivan Radić naložio dodatnu provjeru i analizu novih cijena, kako bi se osigurala njihova utemeljenost te obustavu njihove primjene do dopune postojećih analiza.

RASKOŠ BOJA I MIRISA FOTO Proljeće u punom cvatu: Križevci i Osijek oživjeli uz bogat program i događanja
FOTO Proljeće u punom cvatu: Križevci i Osijek oživjeli uz bogat program i događanja

Slijedom toga "Ukop" povlači dostavljene uplatnice i obustavlja primjenu novoga cjenika, što znači da građani koji su ih zaprimili, uplatnice nisu dužni platiti, a onima koji su to već učinili novac će biti vraćen, ističu u Upravi.

Napominju i da "Ukop" od 2010. godine nije samoodrživ, jer postojeće cijene ne pokrivaju troškove održavanja i upravljanja grobljima te da će grad Osijek, i za ovo razdoblje, osigurati značajna sredstva za stabilno funkcioniranje sustava, kako bi se zadržala kvaliteta i kontinuitet komunalne usluge, bez dodatnog opterećenja za građane.

"Ukop" će nastaviti s detaljnom analizom troškova i modela naplate, dodaju, radi uspostave dugoročno održivog, pravednog transparentnog sustava te o svim daljnjim koracima pravodobno obavijestiti javnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranci ne idu na pregovore u Pakistan. Netanyahu se ispričao zbog uništenja Isusova kipa
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci ne idu na pregovore u Pakistan. Netanyahu se ispričao zbog uništenja Isusova kipa

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
Ovo su nove cijene goriva
DOBRE VIJESTI ZA VOZAČE

Ovo su nove cijene goriva

Andrej Plenković u petak je iz Čakovca poručio kako, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, očekuje daljnji pad cijena goriva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026