Osječki "Ukop" odustao od povećanja grobne naknade

Nakon brojnih reakcija građana zbog uplatnica s povećanim cijenama grobne naknade te naloga iz osječke Gradske uprave za dodatnom provjerom cijena, osječko pogrebno poduzeće "Ukop" odustalo je od primjene novog cjenika, izvijestila je u ponedjeljak Uprava tvrtke. Iz tvrtke su priopćili da je u proteklom razdoblju došlo do značajnog povećanja troškova održavanja groblja, zbog čega je izrađena nova metodologija izračuna godišnje grobne naknade, temeljena na stvarnim troškovima održavanja,

Primjena nove metodologije rezultirala je razlikama u cijenama, a nakon dostave prvog dijela uplatnice uslijedile su reakcije građana, temeljem kojih je gradonačelnik Ivan Radić naložio dodatnu provjeru i analizu novih cijena, kako bi se osigurala njihova utemeljenost te obustavu njihove primjene do dopune postojećih analiza.

Slijedom toga "Ukop" povlači dostavljene uplatnice i obustavlja primjenu novoga cjenika, što znači da građani koji su ih zaprimili, uplatnice nisu dužni platiti, a onima koji su to već učinili novac će biti vraćen, ističu u Upravi.

Napominju i da "Ukop" od 2010. godine nije samoodrživ, jer postojeće cijene ne pokrivaju troškove održavanja i upravljanja grobljima te da će grad Osijek, i za ovo razdoblje, osigurati značajna sredstva za stabilno funkcioniranje sustava, kako bi se zadržala kvaliteta i kontinuitet komunalne usluge, bez dodatnog opterećenja za građane.

"Ukop" će nastaviti s detaljnom analizom troškova i modela naplate, dodaju, radi uspostave dugoročno održivog, pravednog transparentnog sustava te o svim daljnjim koracima pravodobno obavijestiti javnost.