Pogrebno poduzeće "Ukop" povuklo kontroverzni cjenik nakon što je gradonačelnik Radić naložio provjeru. Novac će građanima biti vraćen
Osječki "Ukop" odustao od povećanja grobne naknade
Nakon brojnih reakcija građana zbog uplatnica s povećanim cijenama grobne naknade te naloga iz osječke Gradske uprave za dodatnom provjerom cijena, osječko pogrebno poduzeće "Ukop" odustalo je od primjene novog cjenika, izvijestila je u ponedjeljak Uprava tvrtke. Iz tvrtke su priopćili da je u proteklom razdoblju došlo do značajnog povećanja troškova održavanja groblja, zbog čega je izrađena nova metodologija izračuna godišnje grobne naknade, temeljena na stvarnim troškovima održavanja,
Primjena nove metodologije rezultirala je razlikama u cijenama, a nakon dostave prvog dijela uplatnice uslijedile su reakcije građana, temeljem kojih je gradonačelnik Ivan Radić naložio dodatnu provjeru i analizu novih cijena, kako bi se osigurala njihova utemeljenost te obustavu njihove primjene do dopune postojećih analiza.
Slijedom toga "Ukop" povlači dostavljene uplatnice i obustavlja primjenu novoga cjenika, što znači da građani koji su ih zaprimili, uplatnice nisu dužni platiti, a onima koji su to već učinili novac će biti vraćen, ističu u Upravi.
Napominju i da "Ukop" od 2010. godine nije samoodrživ, jer postojeće cijene ne pokrivaju troškove održavanja i upravljanja grobljima te da će grad Osijek, i za ovo razdoblje, osigurati značajna sredstva za stabilno funkcioniranje sustava, kako bi se zadržala kvaliteta i kontinuitet komunalne usluge, bez dodatnog opterećenja za građane.
"Ukop" će nastaviti s detaljnom analizom troškova i modela naplate, dodaju, radi uspostave dugoročno održivog, pravednog transparentnog sustava te o svim daljnjim koracima pravodobno obavijestiti javnost.
