Osječkom poduzetniku za požar iz 2023. tek počinju suditi: Tri suca odbila su slučaj 'Drava'

U listopadu 2023. godine izbio je ogroman požar u tvornici Drava International vlasnika Zvonka Bedea, smještenoj u osječkom naselju Brijest. Gorila je proizvodna sirovina, tone prešanog plastičnog otpada razbacanog mimo svih zakonskih regulativa na više od 10 hektara zemljišta svuda uokolo tvornice. Bio je to požar kojeg su stotine vatrogasaca pristiglih iz svih okolnih gradova Istočne Slavonije gasili danima, u iznimnoj opasnosti i uvjetima u kakvima do tada nikada nisu radili. Iako je od tada prošlo 20 mjeseci, još uvijek nije pokrenut sudski postupak protiv Bedea, a kako smo neslužbeno saznali, čak su tri suca Općinskog suda u Osijeku odbila voditi to suđenje, odnosno zatražili su pisano izuzeće od istog.