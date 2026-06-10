Oskar znanja dodijeljen za 484 najbolja učenika: 'Idemo na natjecanje i puno učimo'

Na 22. svečanosti dodjele Oskara znanja, najprestižnije nagrade u hrvatskom obrazovnom sustavu, nagrađeno je čak 484 učenica i učenika za svoje iznimne uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima. Ovogodišnja dodjela još je jednom potvrdila da Hrvatska ima generaciju mladih ljudi čiji se trud, upornost i talent prepoznaju i slave na najvišoj razini.

Zagreb: 22. svečanost dodjele Nagrade Oskar znanja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je istaknuo kako ove nagrade imaju golemo značenje ne samo za obrazovni sustav, već ponajprije za same dobitnike, ali i one koji su bili njihova najveća podrška na putu do uspjeha. Naglasio je da su uz učenike jednako zaslužni i njihovi roditelji te mentori koji su ih vodili kroz školovanje i s njima proživljavali svaki uspjeh na natjecanjima.

​- Jedna stvar koju zaista kao društvo moramo cijeniti, moramo priznati i moramo ovaj drugi pokazati da se znanje, uspjeh i talent cijene i da u tim svojim nastojanjima stjecanjem novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što ustvari kao mladi ljudi žele i hoće - poručio je ministar te dodao kako su upornost, talent i rad ono što se treba cijeniti i slaviti.

Katarina Milković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavila je impresivne brojke ovogodišnje dodjele. Objasnila je kako je Oskar znanja kruna uspjeha za učenike koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima, ali i za one koji su postigli vrhunske rezultate na međunarodnim olimpijadama.

- Ove godine ovu lijepu nagradu Oskar znanja primit će 484 učenica i učenika - izjavila je Milković.

Precizirala je kako je od ukupnog broja nagrađenih, 240 učenika dobilo priznanje za osvojeno prvo mjesto na natjecanjima iz znanja, dok je 160 učenika nagrađeno za izvanredne rezultate na natjecanjima iz glazbe i plesa. Posebno je istaknula i 84 učenika koji su ostvarili iznimne uspjehe na međunarodnim olimpijadama i natjecanjima, pronoseći tako ime Hrvatske diljem svijeta.

Zagreb: 22. svečanost dodjele Nagrade Oskar znanja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ovogodišnja dodjela ostat će zapamćena i po jednom tehnološkom iskoraku. Prvi put u dva desetljeća, jedan od voditelja programa bio je humanoidni robot, što je potvrdila i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje u svom uvodnom govoru. Istaknula je kako, unatoč napretku umjetne inteligencije, ljudski faktor, predanost i znanje ostaju nezamjenjivi. Ovaj spoj tradicije i budućnosti simbolično je pokazao kako se obrazovni sustav prilagođava novim vremenima, ali i da u središtu svega ostaju mladi ljudi sa svojim talentom, strašću i trudom.

Da je Oskar znanja kruna golemog sustava natjecanja, potvrđuju i impresivne brojke. U školskoj godini 2025./2026. na 31 natjecanju i osam smotri na školskoj je razini sudjelovalo čak 143.228 učenika uz podršku 15.785 mentora. Put do državne razine i Oskara znanja bio je dug: na županijskoj razini natjecalo se gotovo 40 tisuća učenika, da bi na državnoj razini svoje znanje i vještine pokazalo njih 7187.

Od ukupno 484 dobitnika Oskara znanja, 240 učenika osvojilo je prvo mjesto na državnim natjecanjima u znanju, 160 učenika bilo je najbolje na natjecanjima u glazbi i plesu, dok su 84 učenika ostvarila iznimne uspjehe na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Svaki od njih primio je skulpturu koju je izradila umjetnica Valerija Jakuš.

Zagreb: 22. svečanost dodjele Nagrade Oskar znanja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

​- Iz godine u godinu svjedočimo impresivnom broju djece i mladih koji pokazuju iznimnu razinu predanosti. Oni nam uvijek iznova pokazuju da se izvrsnost ne događa slučajno, već je posljedica učenja, upornog ponavljanja, vježbanja, odricanja i vjere u vlastite mogućnosti - poručila je ravnateljica, dodavši kako u doba brzih tehnoloških promjena znanje predstavlja najvrjedniji kapital za pojedinca i cijelu zajednicu.

Posebna zahvalnost upućena je mentorima i roditeljima, čija je podrška ključna na putu do uspjeha. Naglašeno je kako se u svakom postignuću učenika prepoznaje "rukopis, stručnost, predanost i entuzijazam" njihovih učitelja koji ih vode.

​- Sigurna sam da se u svakom uspjehu prepoznaje njihov rukopis. Oni svojim znanjem, stručnošću i krajnjom posvećenošću zaslužuju više od zahvalnice za stručan i predani rad - istaknuto je u govoru.

Jednako poštovanje izraženo je i prema roditeljima i članovima obitelji koji stvaraju sigurno i motivirajuće okruženje u kojem talentirana djeca mogu rasti i ostvarivati svoj puni potencijal, potvrđujući da je uspjeh uvijek rezultat timskog rada.

- Stvarno je dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a najviše zadnja dva mjeseca. Bilo je teško, naporno, ispričao je Fran Ozimec, dobitnik Oskara znanja za geografiju i informatiku iz Srednje škole 'Ivan Švear' u Ivanić Gradu, piše HRT.

Zagreb: 22. svečanost dodjele Nagrade Oskar znanja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL





- Idem već 5 godina na natjecanja tako da učim regularno, rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva, ništa previše, rekao je Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju iz Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu.



Jerneja zanimaju sve umjetnosti, svira klavir, a za rad iz astronomije nagrađen je Oskarom znanja.



- O mjesecu sam radio, ovo nije prva nagrada, i prošle godine sam dobio, istaknula je Jernej Borovčak, dobitnica Oskara znanja za biologiju iz OŠ Veliko Trgovišče.



Buduća pravnica Kaja Mandić okušala se i u povijesti i filozofiji i bila najbolja.



- Rad iz povijesti smo radili dugo, ja i kolegica, krenule smo u 12. mjesecu, a filozofija je išla ovako usputno, objasnila je ova dobitnica Oskara znanja za povijest i filozofiju iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu.