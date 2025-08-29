Obavijesti

OTETI PRED EVAKUACIJU

Oslobođeno 30 vojnika, oteli su ih naoružani civili u Kolumbiji

Vojnici su oteti nakon sukoba u ruralnom dijelu općine El Retorno u kojem je poginulo 11 gerilaca, uključujući zapovjednika disidentske frakcije bivše pobunjeničke skupine Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC)

Više od 30 vojnika koje su 25. kolovoza oteli naoružani civili u džungli jugoistočne Kolumbije pušteno je na slobodu, rekao je u četvrtak ministar obrane Pedro Sanchez.

Vojnici su oteti nakon sukoba u ruralnom dijelu općine El Retorno u kojem je poginulo 11 gerilaca, uključujući zapovjednika disidentske frakcije bivše pobunjeničke skupine Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC).   Ministar je rekao da su 33 vojnika oteta neposredno prije evakuacije područja.

Džungla je uporište disidentske frakcije bivše pobunjeničke skupine FARC, koja je odbacila mirovni sporazum iz 2016. godine.   Područje se smatra strateškim koridorom za trgovinu drogom i poznato je po opsežnim usjevima koke, sirovine koja se koristi za proizvodnju kokaina.  

Vlasti optužuju skupinu da regrutira maloljetnike i vrši pritisak na civile kako bi se usprotivili prisutnosti državnih snaga   Otmice pripadnika oružanih snaga česte su u Kolumbiji nakon šest desetljeća dugog sukoba u kojem je poginulo više od 450.000 ljudi.   Ljevičarski predsjednik Gustavo Petro pokrenuo je 2022. mirovnu strategiju za zaustavljanje sukoba.   Skupine za ljudska prava tvrde da plan do sada nije pokazao mnogo rezultata.

