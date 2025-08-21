Oslobodila ga zbog pokliča ZDS na TV-u: Ovo je imovinska kartica sutkinje i Vice Batarela

Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je 26-godišnjaka kojemu se sudilo jer je 4. srpnja, uoči Thompsonova koncerta, na Trgu bana Jelačića, u prijenosu uživo, uzviknuo "Za dom spremni!". Odluku je donijela sutkinja Mirela Prstec Batarelo, supruga Vice Batarela, javnosti poznatog po dugogodišnjoj suradnji s udrugom Vigilare i Željkom Markić, ali i po istupanju kroz ultrakonzervativne inicijative te kampanjama usmjerenima protiv pobačaja, prava LGBT zajednice i liberalnih društvenih politika.

Sutkinja Mirela Prstec Batarelo u obrazloženju je navela da je riječ o poviku izrečenom u "općoj i radosnoj euforiji", a ne o širenju mržnje, te podsjetila da je poklič koristio HOS tijekom Domovinskog rata i da tako počinje Thompsonova pjesma.

Prema imovinskoj kartici, sutkinja je suvlasnica više nekretnina: stana u Zagrebu od 105,18 kvadrata od 315 tisuća eura, stana u Bjelovaru od 92,15 kvadrata vrijednog 34 tisuće eura, kuće za odmor na Pagu od 132 kvadrata u vrijednosti od 150 tisuća eura i drugog zagrebačkog stana od 79,42 kvadrata od 250 tisuća eura. Vlasnica je i Mercedesa B 200 d iz 2019., procijenjenog na 228 tisuće eura, kupljenog kreditom. Nema štednju ni dividende, a mjesečni bruto prihod joj je između 3900 i 4050 eura. U obvezama je navela leasing vozila (29.857 eura, ukupno 32.463 eura, s mjesečnom ratom od 387 eura). Vice Batarelo prijavio je suvlasništvo nad istim stanovima i kućom na Pagu te prihod od zakupa od 513 eura mjesečno, bez dugovanja.

Nekretnine imaju i njihova maloljetna djeca, suvlasnici su kuće u Kaštel Starom s okućnicom od 728 kvadrata i objektom od 16 kvadrata, vrijedne 111.500 eura, u omjeru od jedne osmine.

Mladić kojega je sutkinja Batarelo oslobodila jer je uzviknuo “Za dom spremni” nije jedini koji koristi taj poklič bez sankcija, isto čine i saborski zastupnici. U parlamentu je lako vikati “ZDS” kad zastupnike štiti imunitet. Nakon koncerta desnica je u zanosu bez ustezanja posezala za tim pozdravom. Miro Bulj pozvao je građane na Alku, Gospu Sinjsku i proslavu Oluje te završio govor riječima “Za dom spremni”, što je izazvalo burne reakcije i uvrede. Posebnu pozornost privukao je Damir Biloglav (DOMiNO), koji je s govornice pozdravio istim pokličem. Oporba je od predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića, tražila barem opomenu, no on je odbio ponovivši da pozdrav ima dvostruku konotaciju, neprihvatljivu vezanu uz NDH, ali i onu povezanu s Domovinskim ratom i HOS-om. No čini se da će još kratko “ZDS” biti legalan jer je premijer Andrej Plenković nedavno zatražio drukčiji pristup.