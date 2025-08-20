'Sutkinja koja je oslobodila tipa koji je u kameru urlao 'Za dom spremni' je žena Vice Batarela'

"Sutkinja Mirela Prstec Batarelo, koja u obrazloženju presude ima opravdanje za ustaški pozdrav “ZDS”, supruga je notornog Vice Batarela, bliskog suradnika Željke Markić i lidera udruge Vigilare koja kontinuirano vodi u Hrvatskoj fašistoidnu kampanju protiv LGBT zajednicee". Ovu tvrdnju na Twitteru je objavio Eugen Jakovčić, suradnik Milorada Pupovca i glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća...

Vice Batarelo, rođen u Australiji, hrvatski je sociolog i konzervativni aktivist. Udruga Vigilare je osuđivana zbog diskriminacije i uznemiravanja. U prošlosti su mu smetale Pipi reklame, Ultra u Splitu, koncert Kissa u Zagrebu...

EndFragment

Podsjećamo, sutkinja Prstec Batarelo oslobodila je 26-godišnjaka koji je u HRT-ovu kameru uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu urlao "Za dom spremni". Presuda je nepravomoćna.

Sutkinja je potvrdila da je u pitanju pozdrav korišten u NDH, no kasnije ga je u Domovinskom ratu prihvatio HOS, koji je, prema riječima sutkinje, bio okosnica otpora srpskim snagama. HOS je kasnije integriran u HV, a na njegovu grbu nalazi se taj pozdrav, rekonstruirala je sutkinja.

- U konkretnom slučaju u radosnom iščekivanju koncerta Marka Perkovića Thompsona, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi 'Za dom spremni' u eter prilikom javljanja uživo. Time nije narušen javni red i mir građana, niti je to predstavljalo manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti - stoji u obrazloženju sutkinje, koja je navela da je koncert protekao radosno i u miru bez incidenata.

- Činjenica je kako jedna od Thompsonovih pjesama počinje upravo tim riječima, postavlja se pitanje: treba li onda tužitelj (MUP, op. a.) biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre - stoji u obrazloženju sutkinje, piše Jutarnji list.

Sutkinja je dalje navela...

- Spada li navedeni pozdrav pod zabranjene tekstove ili ne, pitanje je koje ulazi u prostor političkog, a ne sudskog odlučivanja, pa ga kao takvog treba ostaviti za odluku političkim liderima s izbornim legitimitetom, mandatom i posljedično političkom odgovornošću - obrazložila je sutkinja...

Zaključila je kako nema poveznice između mladića koji je vikao ZDS i ustaškog režima. O žalbi zagrebačke policije odlučit će Visoki prekršajni sud.

Policijska uprava zagrebačka za Index je potvrdila kako je uložila žalbu na presudu sutkinje Prstec Batarelo.

Tko je Vice Batarelo?

Vincent Vice John Batarelo australski je Hrvat koji se u domovinu vratio 1990. godine. Bliski je suradnik Željke Markić i prvi čovjek ultrakonzervativne katoličke udruge Vigilare. Inicijator je niza kampanja protiv pobačaja, 'woke' kulture i LGBT zajednice.

Njegova udruga pokretala je peticije protiv posvajanja djece od strane istospolih partnera, kad je Možemo prvi put pobijedilo u Zagrebu usporedio je to s pobjedom partizana protiv ustaša. Kritizirali su i Podravku jer je na teglici Linolade uoči Božića napisala 'happy winter'.

Kad su 2017. godine predali peticiju za zabranu pobačaja šefu Sabora Željku Reineru, Batarelo je rekao: 'I silovane žene trebaju roditi, zašto bi to dijete bilo kažnjeno?'

Udruga Vigilare diskriminirala je, poticala na diskriminaciju i uznemiravala LGBTIQ osobe i njihove obitelji pokretanjem nove peticije naziva „Zaštitimo djecu od homo posvajanja“, pripadajućom web stranicom i objavama na portalu udruge Vigilare, stoji u presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine.

Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je presudu kako je pokretanje peticije naziva „Stop homo-propagandi državne televizije. Zaustavimo fake-duge, zaštitimo djecu i obitelj!“ u travnju 2020. godine bilo poticanje na diskriminaciju i uznemiravanje LGBTIQ osoba i njihovih obitelji.

