Oslonac: Dobrovoljni darivatelji krvi HCK-a prikupe 80 posto doza potrebnih zdravstvu

Darivatelji krvi okupljeni u sustavu Hrvatskog Crvenog križa (HCK) ključni su oslonac nacionalne samodostatnosti u krvi a njihovom humanošću prikuplja se 80 posto svih doza koje zdravstveni sustav godišnje treba, ističu u HCK-u u povodu današnjeg Dana dobrovoljnih davatelja krvi. U prošloj godine u organizaciji HCK-a prikupljeno je 161.538 doza krvi - žene su darovale 30.884 doze (19 posto), a muškarci 130.654 doze (81 posto).

Dodatnih 40.970 doza prikupljeno je u organizaciji Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

HCK danas u svojim redovima okuplja oko 150.000 aktivnih darivatelja krvi a lani je krv po prvi puta dalo 10.442 nova darivatelja.

Među njima su 4.274 žene (41 posto), što pokazuje da žene postaju aktivnije u dobrovoljnom davalaštvu krvi.

HCK ove godine posebno ističe nužnost uključivanja mladih u akcije darivanja krvi.

"Mlade treba poticati da se aktivnije i redovitije odazivaju darivanju krvi jer je njihova prisutnost važna za održavanje dugoročne samodostatnosti Hrvatske u opskrbi krvlju i krvnim pripravcima", poručili su i zahvalili svima koji daruju krv na solidarnosti, humanosti i nesebičnom doprinosu zajednici.

Najveći broj davanja krvi na 100 stanovnika među gradovima i općinama zabilježen je u Topuskom.

Slijede Osijek, Koprivnica i Brač, gdje je bilo više od 10 davanja na 100 stanovnika, dok je u većini drugih gradova prosječan broj davanja oko pet na 100 stanovnika.

Među županijama, najbolje rezultate ove godine bilježe Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Osječko-baranjska županija.

HCK će u petak prigodno obilježiti Dan dobrovoljnih davatelja u svom sjedištu u 11,30 sati prigodnim druženjem gdje će biti prikazan kratki film "Put krvi" te organizirana akcija darivanja.

80 godina Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

Dan dobrovoljnih krvi obilježit će i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu koji slavi i 80. obljetnicu postojanja.

Na proslavu u Hrvatskom katoličkom sveučilištu u petak u 18 sati pozvani su darivatelji koji su krv darovali 100 i više puta kojima će plakete dodijeliti primateljica krvi.

Tom prigodom bit će promovirana monografija o Zavodu te slikovnica "Kapko priča priču o Cviti i mladiću" koja se ovih dana dijeli učenicima prvih razreda svih osnovnih škola u Hrvatskoj.

Zavod za transfuziju osnovao je doc. dr. Artur Pollak 1945. godine. Prvih par godina bio je vojna ustanova, zatim postaje dio Plive, pa Medicinskog fakulteta.

Godine 1948. Zavod postaje samostalna ustanova locirana u Ulici kneza Mislava. Nakon 30 godina, 1978. godine preseljen je na današnju lokaciju u Petrovoj ulici, gdje se tijekom desetljeća razvija medicinska i farmaceutska djelatnost.