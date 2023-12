Osmaši iz Hrvatske ostvarili su veliki uspjeh na međunarodnom ispitu iz građanskog odgoja

Hrvatski osmaši ostvarili su iznadprosječan rezultat u Međunarodnom istraživanju građanskog odgoja i obrazovanja ICCS 2022 zauzevši peto mjesto, a ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović ocijenio je kako to pokazuje da je međupredmetna integriranost građanskog odgoja dala rezultate.

Hrvatska je, prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), s 531 bodom zauzela peto mjesto od ukupno 20 zemalja sudionica.

Prvo mjesto u istraživanju ICCS 2022 zauzeo je Kineski Tajpeh, a iznad Hrvatske nalaze se Estonija, Poljska i Švedska.

Ispod Hrvatske su Norveška, Italija, Španjolska, Litva, Nizozemska, Francuska, Slovenija, Slovačka, Latvija, Malta, Rumunjska, Srbija, Cipar, Bugarska i Kolumbija.

Filipović: Unatoč tvrdnjama da građanski odgoj nije na odgovarajući način zastupljen - to nije tako

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović ustvrdio je da ovi rezultati pokazuju da unatoč dugogodišnjim tvrdnjama da građanski odgoj u našim školama nije na odgovarajući način i u dovoljnoj mjeri zastupljen - to nije tako.

- Naime, biti peti od 20 država, a ispred Norveške, Italije, Francuske ili Slovenije, govori o tome da je međupredmetna integriranost građanskog odgoja dala rezultate i da naši učenici imaju zavidnu razinu kompetencija, što ne znači da se u tom pogledu ne može učiniti više kao i u svakom drugom poboljšanju bilo koje vrste u obrazovnom sustavu - komentirao je Hini.

Pogotovo, dodao je, kada se u obzir uzme činjenica da se prosječan rezultat zemalja sudionica smanjio u značajnoj mjeri u odnosu na 2016., a da je u Hrvatskoj ostao na istoj razini. Među zemljama u kojima je pala kompetencija iz građanskog odgoja su Švedska, Norveška, ali i Francuska.

U istraživanju kojim se ispituju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje, hrvatski učenici ostvarili su jednak rezultat i broj bodova kao i 2016. kada je provedeno prvo istraživanje ICCS u našoj zemlji, odnosno nije došlo ni do povećanja ni do smanjenja građanskoga znanja.

No, prosječan rezultat zemalja sudionica 2022. je za 11 bodova niži u odnosu na prethodni ciklus testiranja 2016. kada je iznosio 517 bodova.

Djevojčice postigle statistički značajno viši rezultat

U Hrvatskoj je u istraživanju provedenom u proljeće 2022. sudjelovalo 2776 učenika osmih razreda, 2290 učitelja i 141 ravnatelj osnovnih škola.

Djevojčice su postigle statistički značajno viši rezultat od dječaka u obama ciklusima. Razlika prema spolu povećala se između dvaju ciklusa ispitivanja za šest bodova: 2016. godine zabilježena je razlika od 26 bodova, a 2022. godine razlika od 32 boda u korist djevojčica.

U odnosu na ICCS rezultate iz 2016. godine, udio učenika na naprednoj razini ostao je isti (36 posto), dok je na ostalim razinama rezultat također vrlo sličan (razlike od jedan do dva posto).

Najveći broj učenika prema rezultatu nalazi se na razini B ili visokoj razini (38 posto), kao i 2016. godine (40 posto). Na srednjoj razini nalazi se 21 posto učenika, a na osnovnoj pet posto. Nitko nije napisao ispod osnovne razine.

IEA-ino istraživanje ICCS provodi se svakih šest godina, do sada su provedena tri ciklusa (2009., 2016. i 2022. godine), a lani je u njemu ukupno sudjelovalo oko 82.000 učenika osmih razreda.

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća osnovano je 1959. radi provedbe usporednih istraživanja na temelju kojih se proučavaju obrazovne politike i prakse u cijelome svijetu, ima 68 zemalja članica, a Hrvatska je članica od 2009.