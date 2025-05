Osniva se četvrti prosvjetni sindikat: 'Ne podržavamo štrajk usred mature, to je populistički'

Ovo ne ide na dobro. Tri sindikata ušla su u konlikt sa svima, lako za Vladu, ali nema koga nisu obezvrijedili. Smatram da to nije dobar put, moj bivši sindikat više ne radi za korist svojih članova, nastavnika, kazala nam je u utorak Nada Lovrić, bivša predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NSZSŠH).

Kako je objavio Jutarnji list, u tijeku je osnivanje novog, četvrtog prosvjetnog sindikata. Na čelu će mu biti Nada Lovrić, a sindikat koji će se zvati Srednjoškolski sindikat Znanje, trenutno je u postupku registracije. Ona i njezine kolege ne slažu se s djelovanjem Preporoda, NSZSŠH i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja koji posljednjih mjeseci vode prosvjede i štrajkove u školama i na fakultetima.

Članovi NSZSŠH lani su za novog predsjednika izabrali Zrinka Turaliju, nakon što je Lovrić vodila sindikat u dva mandata.

Zagreb: Veliki prosvjed obrazovnih sindikata | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'To je pogrešan smjer'

Nisu joj dali povjerenje nakon izglasavanja Uredbe o koeficijentima. Turalija se povezao sa sindikatom Preporod, te Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja, te su zaoštrili odnose s Vladom. Zahtijevaju povećanje osnovice za plaće, izmjenu koeficijenata za prosvjetu i znanost, odgodu strukovne reforme.

Nekoliko pokušaja pregovora je propalo, a trenutni odnosi su vrlo zategnuti i svode se na razmjenu oštrih poruka, pa čak i uvreda, između čelnika sindikata i ministra Radovana Fuchsa. Na velikom prosvjedu prošlog petka, sindikati su najavili novi štrajk tijekom državne mature. Tri sindikata su posvađana i sa Sindikatom učitelja Hrvatske, koji optužuju da se "slizao" s Vladom. Podsjetimo, Nada Lovrić je sa čelnicom SHU Sanjom Šprem sudjelovala u pregovorima oko koeficijenata, te povećanja osnovice 2024., kad su pristale na puno manji postotak od traženog. To su joj članovi sindikata prilično zamjerili.

Zagreb: Veliki prosvjed obrazovnih sindikata | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Nepotrebno su nas izložili'

Nada Lovrić ipak ističe kako djelovanje trojice čelnika, posebno Turalije i Željka Stipića (Preporod), ne ide u korist nastavnika i njihovih prava. Kaže i kako joj dolazi sve više kolegica i kolega koji se ne slažu s trenutnim smjerom u kojem ide NSZŠH. Trenutnu politiku sindikata određuje interes nekolicine, dodaje.

- Mi nismo politička stranka, već sindikat. Nažalost, ljudima se obećaju stvari koje sindikati ne mogu ispuniti, nadmeću se tko će ružnije govoriti, da ne govorimo o tome koliko su nepotrebno izložili nastavnike najavom štrajka dok traje matura, iako nije nužan. Ionako nas već napadaju sa svih strana, ovo neće pomoći primarnom cilju, a to je da nastavnici imaju slobodu stati iza svoje ocjene, upozoravati na probleme, donositi stručne odluke. Nije mi bilo lako izaći iz sindikata koji sam godinama stvarala i vodila, no nije bilo druge, to više nisu moji stavovi - ističe Lovrić.

Loše politike prvenstveno se rješavaju argumentima, pregovorima, a ne zatvaranjem prilika za bilo kakav dijalog koji je neizbježan, dodaje, te najavljuje kako sindikat Znanje uskoro počinje s aktivnostima.