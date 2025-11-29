Osnivački kongres podmlatka AfD-a počeo uz prosvjede

Osnivački kongres nove organizacije podmlatka desno-populističke Alternative za Njemačku (AfD) u zapadnonjemačkom Giessenu u subotu počeo je s nekoliko sati zakašnjenja zbog blokada prilaza mjestu održavanja koje su organizirali protivnici AfD-a. Kako je priopćila policija u Giessenu, okupljeni protivnici osnivačkog kongresa podmlatka AfD-a od ranih jutarnji sati blokirali su prometnice koje vode ka dvorani u kojoj je u 10 sati trebao započeti kongres.

U toku dana se očekuje dolazak nekoliko desetaka tisuća protivnika održavanja kongresa.

Lokalna klinika javlja kako je do sada zbrinula „desetak lakše ozlijeđenih“ prosvjednika ne precizirajući o kakvim se ozljedama radi.

Policija javlja o nekoliko policajaca koji su ozlijeđeni kada su prosvjednici na njih bacali kamenje i boce.

Kako javljaju mediji, na kongres su, s velikim zakašnjenjem, stigli i čelnici AfD-a Alice Weidel i Tino Chrupalla.

U Giessenu bi danas trebala i službeno biti osnovana nova organizacija podmlatka AfD-a pod nazivom Generacija Njemačka.

Dosadašnja organizaciju Mlada alternativa početkom godine raspustila se nakon što se od nje ogradio AfD-a nakon učestalih optužbi zbog desnog ekstremizma i protuustavnog djelovanja.

Neke pokrajinske ogranke AfD-a Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka službeno svrstava u organizacije s ekstremno desnim tendencijama.

Prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja, AfD je s 26 posto podrške gotovo izjednačen s vodećim demokršćanima a u nekim saveznim pokrajinama na istoku zemlje, gdje se sljedeće godine održavaju izbori, AfD je s velikom prednošću najjača politička snaga.