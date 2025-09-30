Skandal u AfD-u. Cijelo vrijeme imali kineskog špijuna

Bivši asistent političara Maximiliana Kraha iz stranke Alternativa za Njemačku (AfD) osuđen je u utorak u Dresdenu na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog špijuniranja za Kinu.

„Ne postoji ni najmanja sumnja da je Jian G. radio kao agent kineske tajne službe“, stoji u obrazloženju presude Nadzemaljskog suda u Dresdenu kojom je Jian G. osuđen na četiri godine i devet mjeseci zatvora.

Foto: ODD ANDERSEN

Jian G. je radio kao asistent spornog političara AfD-a Maximiliana Kraha za vrijeme dok je ovaj bio zastupnik u Europskom parlamentu te je imao pristup osjetljivim dokumentima vezanim uz EU politiku.

Jian G. je Kini dostavljao i povjerljive podatke o vodstvu AfD-a kao i o aktivnostima kineskih disidenata u Njemačkoj.

Drugooptužena Yaq X. je prvooptuženom „najkasnije od 2003.“ dostavljala i osjetljive podatke o kretanjima u zračnoj luci Leipzig/Halle, jednoj od najvažnijih teretnih zračnih luka u Njemačkoj.

Kako je priopćilo državno odvjetništvo, među podacima koje je Jian G. dostavljao kineskoj tajnoj službi su i tisuće dokumenata o kretanjima vojnih zrakoplova s naoružanjem namijenjenim Izraelu.

Tijekom suđenja je svjedočio i Krah koji je u međuvremenu zastupnik Bundestaga. On je zanijekao da je imao spoznaje o špijunskoj djelatnosti svog asistenta.

„Sigurnosne provjere za zaposlene u Europskom parlamentu su vrlo temeljne i ja sam se u njih pouzdao“, rekao je Krah.

Sam Krah se u prošlosti nalazio pod optužbom za primanje mita proruskih krugova kao i zastupanje ekstremnih desničarskih pozicija zbog čega se vodstvo AfD-a u jednom trenutku distanciralo od njega.