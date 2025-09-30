Obavijesti

News

Komentari 0
ŠPIJUN

Skandal u AfD-u. Cijelo vrijeme imali kineskog špijuna

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Skandal u AfD-u. Cijelo vrijeme imali kineskog špijuna
2
Foto: Thilo Schmuelgen

Jian G. je radio kao asistent spornog političara AfD-a Maximiliana Kraha za vrijeme dok je ovaj bio zastupnik u Europskom parlamentu te je imao pristup osjetljivim dokumentima vezanim uz EU politiku

Bivši asistent političara Maximiliana Kraha iz stranke Alternativa za Njemačku (AfD) osuđen je u utorak u Dresdenu na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog špijuniranja za Kinu.

„Ne postoji ni najmanja sumnja da je Jian G. radio kao agent kineske tajne službe“, stoji u obrazloženju presude Nadzemaljskog suda u Dresdenu kojom je Jian G. osuđen na četiri godine i devet mjeseci zatvora.

Ex-aide to far-right lawmaker on trial in Germany for China spying
Foto: ODD ANDERSEN

Jian G. je radio kao asistent spornog političara AfD-a Maximiliana Kraha za vrijeme dok je ovaj bio zastupnik u Europskom parlamentu te je imao pristup osjetljivim dokumentima vezanim uz EU politiku.

Jian G. je Kini dostavljao i povjerljive podatke o vodstvu AfD-a kao i o aktivnostima kineskih disidenata u Njemačkoj.

ODJECI PARADE Gradi li Kina novi 'svijet' u kojem će biti dominantna sila?
Gradi li Kina novi 'svijet' u kojem će biti dominantna sila?

Drugooptužena Yaq X. je prvooptuženom „najkasnije od 2003.“ dostavljala i osjetljive podatke o kretanjima u zračnoj luci Leipzig/Halle, jednoj od najvažnijih teretnih zračnih luka u Njemačkoj.

Kako je priopćilo državno odvjetništvo, među podacima koje je Jian G. dostavljao kineskoj tajnoj službi su i tisuće dokumenata o kretanjima vojnih zrakoplova s naoružanjem namijenjenim Izraelu.

Tijekom suđenja je svjedočio i Krah koji je u međuvremenu zastupnik Bundestaga. On je zanijekao da je imao spoznaje o špijunskoj djelatnosti svog asistenta.

„Sigurnosne provjere za zaposlene u Europskom parlamentu su vrlo temeljne i ja sam se u njih pouzdao“, rekao je Krah.

Sam Krah se u prošlosti nalazio pod optužbom za primanje mita proruskih krugova kao i zastupanje ekstremnih desničarskih pozicija zbog čega se vodstvo AfD-a u jednom trenutku distanciralo od njega.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'
HTIO UNIŠTITI BJELOVAR

Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'

Povodom obljetnice eksplozije u Bjelovaru ponavljamo ekskluzivni razgovor iz 2022. s čovjekom koji je pregovarao sa srpskim oficirom koji je digao u zrak skladište u Bjelovaru sa 170 tona eksploziva
DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole
PETRAČ USKORO IDE VAN

DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole

Hrvoje Petrač je kao jamčevinu da neće pobjeći iz Hrvatske prije nego što bude pozvan na odsluženje kazne ponudio nekretninu Nikole Petrača vrijednu milijun eura. Na slobodu će čim sud riješi papirologiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025