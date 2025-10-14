Osobne dokumente imat ćemo na mobitelima. Prve na redu su vozačke: 'Lako se falsificiraju'

Na dnevnom redu sjednice Europskog parlamenta od 20. do 23. listopada glasat će se o novim pravilima za vozačke dozvole i kažnjavanje nepromišljene vožnje u inozemstvu. Potvrde li zastupnici dogovor Vijeća i Europskog parlamenta o dopuni direktive o vozačkim dozvolama, uvest će se digitalna vozačka koju će vozači imati na svojim pametnim telefonima i koja će po novim pravilima postati standardna u EU. Prema dogovoru, države članice imat će četiri godine da prenesu direktivu u nacionalno zakonodavstvo, a dogovoreno je i prijelazno razdoblje od pet i pol godina za tehničku provedbu, odnosno uvođenje digitalne vozačke dozvole. Vozači će imati pravo tražiti vozačku u fizičkom formatu.

- Taj dokument je malo zastario. Dugo se priča o digitalizaciji, a tehnologija je otišla toliko naprijed da se plastične mogu lako falsificirati. Policija ionako sve provjerava putem veze. U SAD-u su osobna i vozačka isto. Samo je jedna formalnost da se to ukine. Danas je ona potpuno nepotrebna. Preko osobne se može u bazu podataka i vidjeti tko ste, koje kategorije imate - rekao je sudski vještak za promet Goran Husinec.

Prema ranije spomenutom dogovoru, prvi put se uvodi probno razdoblje od najmanje dvije godine za nove vozače. Za njih će vrijediti stroža pravila i kazne za vožnju pod utjecajem alkohola, droge ili bez korištenja sigurnosnog pojasa. Istim paketom dogovorena su i nova pravila kojima se uvodi međusobno priznavanje zabrana vožnje između državama članica Unije. To znači da vozač koji počini težak prekršaj u jednoj zemlji više neće moći nastaviti voziti u svojoj zemlji prebivališta. Država u kojoj je prekršaj počinjen morat će obavijestiti matičnu zemlju vozača, a ona će biti dužna provesti zabranu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Europska komisija je još u listopadu 2024. predstavila prijedlog za digitalizaciju putovnica i osobnih iskaznica, a putnici će moći pohraniti svoje putne isprave u aplikaciju na pametnim telefonima. Prema informacijama Komisije, aplikacija će biti dostupna od 2030. godine.