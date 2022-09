'Osobno sam poznavao žrtvu i počinitelja, u centru za socijalnu skrb nije bilo prijava za nasilje'

Nažalost, u Novskoj se dogodio još jedan femicid i osobno, ali i kao resorni ministar još jednom najoštrije osuđujem ovakvo nasilje u obitelji s katastrofalnim posljedicama, gdje je još jedna obitelj doslovno uništena, poručio je emotivno ministar socijalne skrbi Marin Piletić, koji je, kako je sam otkrio, poznavao i žrtvu i počinitelja jučerašnjeg ubojstva obzirom da dolazi iz Novske na čijem je čelu i bio do prije par mjeseci.

Podsjetimo, suprug je na radnom mjestu ubio suprugu, a potom u svom domu i sebe.

- Teško mi je i nije jednostavno s ove pozicije govoriti o ovom slučaju. Ministarstvo socijalne skrbi utvrdilo je da nije bilo evidentiranih nasilja unutar obitelji u sustavu socijalne skrbi. Konkretno u ovoj obitelji nije bilo prijava i vođenja postupaka u sustavu centara za socijalnu skrb još od 2000., kada je počinitelj ovog teškog zlodjela imao brakorazvodnu parnicu s prijašnjom suprugom - istaknuo je.

Empatija se, naglasio je, mora događati u realnom trenutku, danas, a ne kada dođe do ovakvih tragičnih slučajeva.

- Ovo je sudbina koju ne biste poželjeli vlastitoj kćeri i mi ćemo nastaviti provoditi aktivnosti i u suradnji s udrugama civilnog društva, pružateljima socijalnih usluga, svima koji su zainteresirani da ova tema nikako ne bude aktualna kada nam se dogodi tragični trenutak nego da zaista svi koji imaju saznanja o zlostavljanju i nasilju u obitelji to i prijave - rekao je.

Upitan je li znao da je počinitelj ranije počinio ubojstvo i da je sada imao zabranu prilaska svojoj supruzi, Piletić je rekao da su u Novskoj više manje svi za ubojstvo prije 20-ak godini znali.

- Zabranu pristupa mi nismo imali evidentirano u sustavu socijalne skrbi jer je to mjera koju je izrekla policija - rekao je.

Na pitanje ljuti li ga što ta mjera zapravo u praksi ne znači ništa osim mrtvog slova na papiru, Piletić je istaknuo da sustav mora biti učinkovitiji.

- Je li neka mjera dovoljna ili ne, možemo uvijek raspravljati. U ovom konkretnom slučaju kada se dogodi ubojstvo, naravno da nije. Ali je to nešto što je do sad funkcioniralo i moramo znati da sustav i pravosudni i policijski, kao i sustav socijalne skrbi u brojnim slučajevima reagira i ova je mjera do sad pokazala svoj efekt na način da ne dolazi do kontakta između počinitelja nasilja i žrtve. Kada mjera funkcionira u većini slučajeva, naravno da je dobrodošla, a je li dovoljna, to vam u ovom trenutku ne mogu odgovoriti - rekao je.

Da li bi nešto promijenilo da postoji registar nasilnika, upitali su novinari.

- Postoji e-očevidnik, zajednička platforma Ministarstva pravosuđa i Ministarstva socijalne skrbi gdje se sve počinjene stvari i izrečene mjere evidentiraju, no u njemu nisu bile sve mjere koje je pojedinac imao kad govorimo o ovome konkretnom slučaju. Znamo za slučaj od prije 25 godina, a on nije bio u e-očevidniku zato što je sustav uspostavljen tek prije dvije godine. Presuda koja je bila prije 25 godina, nažalost je arhivirana negdje na nekom sudu i nije dostupna digitalnoj platformi - rekao je.

Komentirao je i nevjerojatan slučaj iz Slavonije, gdje je Probacijski ured Ministarstva pravosuđa uputilo osuđenog pedofila, kojem je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, da to odradi u udruzi za djecu s posebnim potrebama.

- Predložene su izmjene Zakona o radu gdje upravo želimo detektirati takve prekršitelje da nipošto ne mogu raditi u ustanovama koje se bave s djecom. Ne znam za konkretan slučaj, ali očito da je tu riječ o neznanju - kazao je ministar.

