'Ostajem pri svojim tvrdnjama o izvanrednoj upravi Agrokora'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u srijedu je, nakon ročišta po privatnoj tužbi Ante Ramljaka, izjavio kako ostaje kod svojih teza o netransparentnosti izvanredne uprave za Agrokor pod Ramljakovim vodstvom, na što mu je Ramljak odgovorio da u javnost izlazi s neargumentiranim osobnim dojmovima.

- Agrokor su pisali pripadnici tzv. skupine Borg, koja uključuje i najviše državne dužnosnike, a oni su se nakon pisanja tog zakona na njemu obogatili kroz savjetničke naknade, kroz roll up, kroz pogodovanje lešinarskim fondovima. To je kompletna istina, a epilog je bila smjena Ramljaka s mjesta izvanrednog povjerenika i u konačnici odlazak Martine Dalić. To je bila potvrda istinitosti mojih teza - izjavio je Bernardić novinarima nakon trosatnog ročišta na Općinskom građanskom sudu u kojemu Ramljak od Bernardića za nanošenje duševne boli potražuje 150.000 kuna.

Ramljak je Bernardića tužio jer ga je javno, u medijima i sa saborske govornice, okvalificirao kao veleizdajnika i kriminalca nakon što su u Jutarnjem listu u listopadu 2017. objavljeni dijelovi ugovora o roll up kreditu.

- Podnio sam privatnu tužbu isključivo stoga što bi javna riječ političara, kojima dio javnosti vjeruje, morala biti argumentirana nekim dokazima i činjenicama - izjavio je Ramljak nakon ročišta i ustvrdio kako je Bernardić 'na suđenju svojim izlaganjem potvrdio da su njegove izjave bili samo dojmovi i sumnje'.

Na ročištu, na kojem je uglavnom bilo riječi o poslovanju Agrokora, Bernardić je rekao da njegove izjave nisu bile usmjerene protiv Ramljaka osobno, nego je upozoravao na netransparentnost rada izvanredne uprave za Agrokor i donošenja lex Agrokor, kao i na izvlačenje stotina milijuna kuna za potrebe onih koji su pisali lex Agrokor. Kao dodatni argument naveo je da se Agrokor danas zadužuje po stopi od 14 posto, koja je veća nego prije dvije godine.

- Agrokor još nije ni počeo otplaćivati svoje dugove, restrukturiranje nije ni počelo. To je istina koju se može naći po svim službenim izvorima - ustvrdio je predsjednik SDP-a, na što je Ramljak rekao da se radi o običnim floskulama.

- To nije istina, Agrokor je u puno boljem stanju, poslovanje mu je svakim danom sve bolje. Ne znam iz kojih izvora crpi te informacije, po mojim izvorima to nije istina - rekao je Ramljak.

Sutkinja Irena Šafar je najavila objavu nepravomoćne presude za 2. travnja ove godine.