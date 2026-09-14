Štete od požara su milijunske, no svi su sretni da nitko nije teško stradao. Vatrogasci su umorni jer požarište nije u potpunosti sanirano, no na Braču će biti koliko god bude potrebno
HEROJI S OTOKA PLUS+
Ostajemo braniti otok Brač dok i posljednji dim ne bude ugašen
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Više od 4000 hektara površine opožareno je u vatrenoj buktinji koja je u noći na petak, 10. rujna, zahvatila dio otoka Braća na prostoru Milne. Vatrogasci se suzdržavaju od točnih brojki izgorene površine jer, unatoč tome što je požar "stavljen pod kontrolu", na rubnim požarišnim mjestima "tinja", dok je na terenu više od 200 vatrogasaca i desetke cisterni koje uz pomoć zračnih snaga saniraju požarište.
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