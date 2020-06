Ostale bez zraka: Uginulo čak 820 svinja, šteta milijun kuna

Tijekom noći izbacila se sklopka na ventilacijskom sustavu i svinje su uginule. Preživjele su samo one lakše i koje su se nalazile blizu otvora iz kojeg je dolazilo malo zraka

<p>To nikada u 30 godina radnog iskustva nisam doživio, a vidio sam pomor peradi, junadi… Ovo što se nama na farmi u Kelemenu dogodilo čovjek slabijeg srca ne bi mogao izdržati.</p><p>Tužnog nam je to glasa pričao<strong> Ivan Križanić</strong>, direktor Veterinarske stanice iz Varaždina, pa pojasnio:</p><p>- Uginulo nam je 820 svinja, i to uglavnom težine 80-ak kilograma.</p><p>U jednom od dva objekta, koliko ih imaju u Kelemenu, tijekom noći na nedjelju izbacila se sklopka na ventilacijskom sustavu i svinje su uginule. Preživjele su samo one lakše i koje su se nalazile blizu otvora iz kojeg je dolazilo malo zraka. </p><p>Križanić, koji nam se javio telefonom jer je na poslovnom putu, nam je rekao da su radnici u subotu radili i hranili svinje, kojih u dva objekta ima oko 1600.</p><p>- No dogodilo se nešto što je ravno znanstvenoj fantastici, da izbaci sklopka preko koje se napaja ventilacija, a rasvjeta, kao i ostalo što se pogoni električnom energijom, je funkcioniralo - govori u nevjerici Križanić.</p><p>Zbog sigurnosti, objekti na farmi su spojeni na tri mobitela, na koje se signalizira nestanak električne energije, ali povezan je onaj centralni dio koji alarmira u slučaju nestanka rasvjete i ostalog na farmi. Kad su radnici u nedjeljno jutro došli nahraniti svinje, ostali su šokirani i odmah oglasili uzbunu.</p><p>Najprije su otvorili sva vrata kako bi ušao zrak i tako su spasili one svinje koje su ležale na podu i jedva disale. Na farmi drže svinje do četiri mjeseca, dok ne postignu težinu od 80-ak kilograma, kad idu na tržište. Svinje koje su bile lakše i bliže otvoru su još nekako disale, dok su one teže, a uglavnom se radi o svinjama teškima 80-ak kilograma, uginule. </p><p>Na farmi su, kažu, radili cijelu nedjelju kako bi sve svinje potrpali u kamione<strong> Agroproteinke</strong>, koja će se zbrinuti za lešine. Da to nisu uspjeli, postojala je bojazan da se svinje doslovce raspadnu zbog izuzetno visoke temperature.</p><p>Šteta se, kaže direktor, kreće od milijun kuna na više. Svinje su bile osigurane. Policija iz Varaždina je potvrdila da je uzrok uginuća svinja automatska sklopka, koja je isključila napajanje ventilacijskog sustava strujom. </p><p>Zbog toga nije bilo svježeg zraka u prostorima u kojima su se nalazile svinje u tovu. Veterinari Veterinarske inspekcije Državnog inspektorata nadziru i poduzimaju mjere i radnje u cilju zbrinjavanja lešina, utvrđivanja uzroka uginuća te isključivanja zaraznih bolesti kao uzroka uginuća.</p>