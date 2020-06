Ribiču s udice 'maznula' lignju, udica joj je ostala u jednjaku...

Lignja se otopila u želucu, no udica na kojoj je visjela mogla je biti kobna za šest mjeseci staru Shih tzuicu Noru. Izvadio ju je veterinar Žarko Ćirić, a delikatni zahvat obavio je za manje od 10 minuta

<p>Ribič iz Zadra ostao je poprilično iznenađen kad mu je u subotu uvečer ulov odnijela šest mjeseci stara Shih tzuica Nora. Svidjela joj se lignja koja je visjela na udici, a životinja kao životinja, progutala ju je bez razmišljanja.</p><p>Od tada su krenule muke po vlasnike koji su tražili iskusnog veterinara koji bi izvadio komad metala prije nego što mladi pas nastrada.</p><p>Poziv za pozivom i došli su do zagrebačkog veterinara Žarka Ćirića koji se u nizu navrata uspio izboriti s progutanim udicama.</p><p>- Zvali su me ljudi da mogu biti u Zagrebu u nedjelju u 2 sata. No s obzirom da je kujica normalno pila vodu te da se stvari mogu zakomplicirati kod vađenja, naručili smo ih u nedjelju ujutro na zahvat. Tako smo odmorni mogli raditi i biti spremni i na najgore scenarije - ispričao nam je veterinar Ćirić.</p><p>Čim je Nora stigla morali su je snimiti rendgenom kako bi vidjeli s čim imaju posla.</p><p>Spojili su je na infuziju i počeli s gastroskopijom.</p><p>- Udica joj se zabila na nekih 20-ak centimetara dubine u jednjaku. Vidio sam je na kameri i prvo sam ju pokušao izvući instrumentom na gastroskopu. Ulovio sam je tri puta no svaki bi put iskliznula. Na kraju sam ju uspio uloviti i okrenuti kako bi je izvadio - prepričao je veterinar.</p><p>Glavni problem bio je mirno i spremno izvaditi alatku kako se ne bi ponovno zabila u ždrijelo i ozlijedila psa.</p><p>Na kraju su uspjeli bez ikakvih posljedica za Noru.</p><p>- Vadili smo je malo po malo i na kraju izvukli. Sve je zapravo trajalo sedam do osam minuta. Pas je ostao sat vremena na promatranju te smo je poslali kući bez problema - kaže veterinar i kroz smijeh dodao da lignju nisu pronašli.</p><p>- Imali smo nekoliko slučajeva vađenja udica pa nam ovo nije prvi put. Nedavno smo jednom belgijskom ovčaru vadili dječju igračku tigra koju je pojeo. Do nje nismo mogli kao do udice pa smo je izvadili na klasični način - rekao je veterinar.</p>