I DALJE ČEKAJU

Ostali bez maturalca i novca: U agenciji bio državni inspektorat, vlasnik roditeljima: Vi ste krivi

Petrinja: Roditelji djece koja su ostala bez maturalca | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Roditelji iz Petrinje čija su djeca ostala bez maturalca u organizaciji turističke agencije Saša Klek obratili su se medijima za pomoć. Nakon objave, Ministarstvo turizma zatražilo je inspekcijski nadzor nad agencijom

Još čekamo naš novac, kazala nam je u ponedjeljak Marija Hozijan Čabraja, čije je dijete trebalo ili na trodnevni maturalac u Dalmaciju, početkom rujna s još 50-ak drugih učenika OP Dragutina Tadijanovića u Petrinji.

Kako smo pisali u petak, dva dana prije putovanja, 8. rujna, ravnatelj škole priopćio im je kako putovanja neće biti, da je agencija Sša Klek u stečaju. Otad traju pokušaji roditelja da od agencije makar vrate svoj novac, 450 eura po djetetu. Voditelj agencije Saša Vejzović u nekoliko navrata im je obećavao povrat, te ih uvjeravao kako čeka potvrdu od banke o kreditu, kako bi mogli vratiti oko 22.500 eura. Prošli tjedan još jednom je odgodio rok za javljanje i isplatu na ovaj ponedjeljak.

No očajni roditelji više nisu htjeli čekati, te su o svemu obavijestili medije. Saša Vejzović na naš upit u petak kazao je kako se nikako ne može javiti jer je na putovanju s turističkom grupom. Ravnatelj škole poručio je kako je škola odradila sve prema Pravilniku o maturalnim putovanjima, te da pokušavaju posredovati između roditelja i agencije kako bi se čim prije novac vratio.

'Blokirani su nam svi računi'

U ponedjeljak, roditeljima stiže nova poruka, u kojoj ih Vejzović obavještava kako je u agenciju "u 8.30 došao državni inspektorat, te momentalno traje nadzor u agenciji".

"Uskoro dolazi i policija te odlazim na informativni razgovor u Zagreb jer spada pod ministarstvo financija. Privremeno su nam blokirani svi računi (poslovni i privatni) shodno prijavi naše agencije od strane roditelja državnom inspektoratu, te objavama u medijima", navodi u mailu, dodajući kako su htjeli sve mirno riješiti i obaviti povrat sredstava, no će sad kasniti zbog cijele situacije koja "samo produžuje cjelokupnu agoniju oko povrata".

Proziva roditelje 

Dalje im piše, zapravo ih proziva da su sami krivi što im nije vratio novac:

"Mi smo stvarno htjeli ovo sve izbjeći te sve riješiti mirnim putem i obaviti danas povrat sredstava, međutim, nažalost neki roditelji to nisu mogli više čekati i od prošlog petka je sve krenulo nizbrdo kad su nas počeli mediji i portali svih televizija sazivati,
Kad završi nadzor i kad nas odblokiraju, javim vam se s novim informacijama - odmah vam šaljem mail".

Vejzović se u ponedjeljak nije javio na našu SMS poruku, no iz Državnog inspektorata potvrdili su nam da su proveli nadzor u agenciji. Ipak, ne prema prijavi roditelja, već po prijavi Ministarstva turizma. S obzirom na to da nisu napisali što su točno provjeravali, a odgovor Ministarstva čekamo još od petka, ne znamo što je nadzor uključivao, niti jesu li agenciji zaista blokirani računi, kako su napisali roditeljima.

Oni, pak, smatraju kako je to još jedna neistina da se odugovlači s isplatom novca. Nema odgovora ni na pitanje zašto je putovanje propalo, te zašto škola nije obaviještena ranije. Podsjetimo, iz Udruženja hrvatskih putničkih agencija (UHPA) kazali su kako im je agencija obećala da će novac isplatiti do 16. listopada. Ako se to ne dogodi, bit će izbačena iz udruženja. 

