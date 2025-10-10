Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'

Kako su se samo djeca veselila. Trebali su ići tri dana u Trogir, u hotelu "Resort Eklata Medena" u Donjem Segetu, uz obilazak Šibenika i otoka Prvića. I onda su nas pozvali na hitan sastanak prvog dana škole, 8. rujna. Mi došli, nema nikoga iz agencije, odmah nam je bilo čudno. Tad je došao ravnatelj i iz vedra neba: "Dobar dan, svima lijep pozdrav, moram vas razočarati, od maturalca ništa, firma je propala, ostali bez sredstava".

Ovo su doživjeli učenici osmih razreda OŠ Dragutina Tadijanovića iz Petrinje i njihovi roditelji, koji već više od mjesec dana od agencije Saša Klek pokušavaju dobiti barem povrat novca. Djeci je veselje uništeno, tu pomoći nema, no roditeljima je, kažu nam, dosta navlačenja od agencije. Stoga su odlučili istupiti javno.

- Mi smo ovdje u Petrinji ionako sirotinja, no djeci je ovo bilo izuzetno važno. Aranžman koji je agencija ponudila koštao je 450 eura, trebalo je putovati 50 učenika. Nakon što je sve otkazano, počele su prepiske s agencijom, odnosno voditeljem agencije Sašom Vejzovićem. Stalno govori da će platiti, prošli tjedan je rekao da je mu je odobren kredit da plati, onda je sad poslao mail da će u ponedjeljak znati više - govori nam Marija Hozijan Čabraja.

Iz mailova koje su nam proslijedili, vidljivo je kako je 8, rujna Vejzović roditelje uz ispriku izvijestio o propalom putovanju, te ih zamolio da mu pošalju IBAN. Napomenuo je kako će povrat novca biti kroz 14 dana, "najkasnije do 22.9.2025. po Zakonu o zaštiti potrošača". U tom roku, napisano je, trebao bi dobiti kreditna sredstva od banke.

No od povrata do danas nije bilo ništa. Ovaj tjedan, na ponovljeni upit roditelja, javio je kako je na bolovanju, te da tek u četvrtak (jučer) dolazi na posao. Rekao je kako će se onda javiti, no to se nije dogodilo.

- Gospodin Saša Vejzović roditeljima je davao različite i kontradiktorne informacije - prvo da je dobio kredit, zatim da je bolestan, pa da čeka dodatne papire, a potom da će isplata povrata novca biti 6. listopada. Međutim, tog dana nikakav povrat sredstava nije izvršen, roditelji su ostali bez svog teško zarađenog novca - navode roditelji u pismu medijima.

Posebno su razočarani što ih škola nije zaštitila, te što se odriče odgovornosti. To je nažalost standardna praksa škola, s obzirom na to da su maturalci u sivoj zakonskoj zoni, te škola kao provoditelj natječaja i izleta samo posreduje između roditelja i agencije. Ovakvih je slučajeva bilo više, posebno tijekom korone.

Odmah smo kontaktirali Sašu Vejzovića i ravnatelja škole Davora Miholjevića, te provjerili poslovno stanje agencije na Poslovnoj Hrvatskoj.

Vejzović nam je SMS-om odgovorio da je na putu s turističkom grupom, te da nikako ne može odgovoriti do ponedjeljka - čak ni SMS ili Whatsapp porukom, ili mailom.

Zanimljivo je kako agencija Saša Klek nije u stečaju, niti u blokadi. Za prošlu godinu imali su 325.611,25 eura prihoda, te 14.816,68 eura dobitka. S obzirom na to da se ne radi o jako velikom dobitku, moguće je da agencija bez kredita isplati cca 22.500 eura roditeljima, no o svemu tome zasad možemo samo nagađati. Glavno je pitanje zašto je putovanje propalo. Roditelji nam kažu kako su provjeravali s hotelom u kojem su djeca trebala biti, no tamo su im rekli da nisu imali nikakve rezervacije.

Zasad nismo uspjeli provjeriti je li to točno.

Mailom nam je na upit odgovorio ravnatelj škole. Ističe kako je škola sve odradila prema Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti van škole. Na javni poziv javile su se dvije agencije s ponudama, Eklata d.o.o. iz Splita i Putnička agencija "Saša Klek" iz Ogulina.

- Na roditeljskom sastanku 3. prosinca 2024. predstavljene su obje ponude a jednoglasnom odlukom nazočnih roditelja (41 prisutan roditelj) izabrana je putnička agencija "Saša Klek". Trebalo je ići 50 učenika. Prije odabira turističke agencije, škola je izvršila uvid u sudski registar, te je tvrđeno da su obje agencije u tom trenutku poslovale uredno. Također, obje agencije su članice Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA). Po odabiru putničke agencije roditelji pojedinačno sklapaju ugovore o putovanju s odabranom agencijom (sukladno navedenom Pravilniku), a ugovori predviđaju i osiguranje u slučaju otkaza putovanja - naveo je Davor Miholjević, ističući kako je ovo prvi put da je škola imala iskustvo s ovom agencijom, "nažalost neugodno za nas i naše učenike".

- Mi izražavamo žaljenje zbog ove situacije koja nije nastala našim propustom, i suosjećamo s našim učenicima i roditeljima. Škola podržava roditelje u njihovim naporima za povratom sredstava. Organizirali smo do sada dva roditeljska sastanka, a osim toga kontinuirano komuniciramo i s roditeljima i agencijom u svrhu rješavanja ove situacije na dobrobit roditelja i učenika. Škola je na žalost imala do sada samo jedno neugodno iskustvo s otkazivanjem putovanja za vrijeme pandemije COVID-19 od strane druge putničke agencije iz Siska - navodi ravnatelj.

Kontaktirali smo i UHPA-u, te Ministarstvo turizma i sporta, te ih pitali kako se roditelje i učenike može zaštititi od ovakvih razočarenja i prevare.

- Uspjeli smo kontaktirati agenciju, iz koje su nam rekli da će sve riješiti do 16. listopada i trude se riješiti sve probleme. Mi se nadamo i vjerujemo da će se sve riješiti do zadanog roka i da će djeca otići na svoje zasluženo putovanje - kazali su nam iz UHPA-e.

Roditeljima preostaje nadati se da će agencija do toga roka zaista vratiti novac, odnosno, mogu se obratiti osiguranju za povrat.