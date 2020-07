Ostali bez tate: 'Radio je da nas prehrani, a sada ga više nema'

Draženka Trkulja nakon smrti supruga ostala je sama sa šestero djece. Najstariji sin ima 17, a najmlađa kći tek tri godine. Skupina volontera ‘Ljudi za ljude’ želi im dugoročno pomoći...

<p>Obitelj Trkulja proživljava svoje najteže dane. Šestero djece i njihova majka <strong>Draženka </strong>(39) ne znaju kako dalje. Ostali su bez oca i supruga <strong>Zorana </strong>(39), koji je poginuo u utorak vraćajući se traktorom kući u Mačkovo selo. Posljednji put od njega su se oprostili u četvrtak. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tužna priča obitelji Trkulja</strong></p><p>Kako bi prehranio obitelj Zoran je radio poslove za dnevnicu gdje i kad god je trebalo u okolici Petrinje. Ova skromna obitelj od stalnih prihoda ima tek socijalnu pomoći i dječji doplatak, a u kući je troje školaraca. Nakon što se pročulo za tragediju u pomoć su nesebično priskočili volonteri skupine “Ljudi za ljude”.</p><p>Hranu, odjeću za djecu, higijenske potrepštine, bojler, ali i perilicu rublja već su im osigurali ljudi velikog srca, koji su i ovoga puta iskazali prije nego što je država i institucije primijetila kako živi ova obitelj. Kuća prepuna darova najmlađima je na trenutak odvratila pažnju od tuge, s kojom se sada moraju naučiti živjeti. Najmlađa Milana (3) nesvjesna što se u obitelji događa, od uzbuđenja nije znala bi li prvo otvorila igračku, čokoladu ili knjigicu. Njezina braća i sestre zahvalni na svemu što su dobili kao da se srame tražiti još nešto pa skromno odgovaraju kako im više ništa ne treba. </p><p>Tek Nikola (8), koji je završio drugi razred osnovne škole, tiho je izustio kako bi volio dobiti cipele. No svakome tko dođe u njihovu obitelj na prvi pogled je jasno da im je pomoć više nego potrebna. Majka sa šestero djece živi u zidanoj kući bez fasade pa je vlaga u prostorijama njihova svakodnevica. Prozori na kući su zakovani i ne mogu se otvarati, nemaju peć na koju bi se grijali dok dođu duge i hladne zimske noći. Djeca spavaju na željeznim krevetima, a od kad su madraci više se nitko ni ne sjeća. Cijela kuća vapi za ulaganjem, ali novca za to nemaju.</p><p>Za razliku od većine djece, troje školaraca iz ove obitelji u prvom valu korone nastavu su pratili na maminom mobitelu, jer za kompjuter ni televizor nemaju. Najstariji sin Dražen (17) završio je trogodišnju srednju školu i po zanimanju je mesar. Nada se da će uskoro pronaći posao kako bi mogao financijski pomoći majci i osigurati bolji život braći i sestrama. </p><p>- Teško je, ali najvažnije mi je da su mi djeca dobra i da se vole - kroz suze je izustila Draženka. </p><p>Veliko srce brojnih nepoznatih ljudi daje im nadu u bolje sutra. Oni koji žele pomoći mogu se javiti skupini volontera “Ljudi za ljude” na Facebooku, jer cilj im je dugoročno pomoći ovoj obitelji i osigurati im pristojne uvjete za život. </p><p>- Vjerujem u naše ljude, jer oni do sada nikada nisu zakazali - rekla je Branka Bakšić Mitić. </p>