'Ostalo nam je dosta neupisane djece, neki roditelji predavali su zahtjeve i za troje, četvero...'

Ove godine nam je došlo puno više zahtjeva nego lani, pa je i cijeli upisni proces bio mnogo zahtjevniji. Zahtjeve smo primali do zadnjeg dana, pa smo u kratkom roku trebali obraditi svu dokumentaciju i obaviti razgovore sa svim roditeljima i djecom koja ostvaruju uvjete. Imamo priličan broj neupisane djece, stotinu, dobili smo 254 zahtjeva na 154 mjesta, kaže nam Marko Pavlović, ravnatelj Dječjeg vrtića Siget u istoimenom kvartu u Novom Zagrebu.

Utorak je dan objave koja su djeca u Zagrebu dobila mjesto u gradskim vrtićima, a Grad Zagreb već je objavio kako je "ispod crte" ostalo 3180 djece koja su imala uvjete za upis. Očekuju da će nakon žalbenog roka, koji traje osam dana, upisati još petstotinjak djece, no to znači da će ih i dalje jako puno ostati bez mjesta.

DV Siget vrtić je srednje veličine, s oko 500-injak djece u centralnom i jednom područnom objektu, no svoje zahtjeve im šalju roditelji i iz susjednih kvartova, poput novoizgrađenog Podbrežja i Klare, koja se ubrzano širi na jugu grada. I nema vrtića.

- Iz Klare smo dobili oko 90 zahtjeva. Sigurno će nam jako olakšati situaciju ako Grad ispuni obećanje i izgradi vrtić u Klari ove godine - ističe Pavlović koji potvrđuje kako je broj zahtjeva povećan i zbog odluke Grada Zagreba o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj.

Kako nam je rekao on, ali i ravnateljice više drugih zagrebačkih vrtića, neki su roditelji predavali zahtjeve za upis i po troje, četvero djece. Što se tiče kriterija za upis djece, tumače nam kako se, nakon što su zadovoljeni osnovni uvjeti, djeca primaju prema dobi, od starijih prema mlađima, te programima u koje ih roditelji upisuju.

No roditelji vrtićanaca s kojima smo razgovarali ističu kako se sve ovo znalo mjesecima unaprijed, te se pitaju zašto Grad nije drugačije i ozbiljnije riješio problem roditelja-odgajatelja i povećanog broja djece koja će trebati vrtić. A Gradski ured za obrazovanje poslao je prošli tjedan dopis vrtićima da im se odobrava povećanje grupa za jedno do četvero djece, te još od lani odobravaju zapošljavanje njegovatelja u jasličkim grupama koji pomažu odgojiteljicama.

No to su vatrogasna rješenja. Kako nam objašnjava Katarina Turković Gulin iz Udruge Sidro - Odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću, po Državnom pedagoškom standardu jasličke grupe trebaju imati najviše 12 djece, uz maksimalno opterećenje od 20 posto. I kako nam kažu u vrtićima, većina grupa je već popunjena do broja od 18, pa i 20 dječice u jaslicama.

- Godine 2016. u grupama je bilo i po 22 do 24 djeteta, što je apsolutno neprihvatljivo. Lani je gradski prosjek bio 16 djece po jasličkoj grupi, što je maksimalno uvećanje u odnosu na DPS. Nakon što smo dobili dopis iz Grada o novom povećanju, tražili smo pojašnjenje radi se o povećavanju prema postojećem broju djece, što je nedopustivo, ili će se grupa od 12 povećavati na 16 djece. Objašnjeno nam je da se mogu povećavati grupe koje imaju najviše 12 djece - ističe Katarina Turković Gulin, dodajući kako je situacija daleko od dobre, ali da se sad treba vidjeti što se da napraviti.

Što se tiče njegovatelja, odnosno pomoćnika u jasličkim grupama, Turković Gulin nam kaže kako do nedavno ta mjera nije ni korištena, a sad je pitanje hoće li se vrtićima javiti dovoljno ljudi za ta mjesta. Koeficijent plaće je kao za spremačice, pa u nekim vrtićima nisu sigurni da će biti interesa. Naravno, nastavlja se i problem nedovoljnog broja odgojiteljica u vrtićima.

- No najveći je problem - nedostatak prostora i kvadrata. Vi možete povećati grupe, dovesti pomoćnike i odgojiteljice, no oni svi su opet u jednako neadekvatnim uvjetima. Mi kao udruga sad ćemo pomagati roditeljima u pisanju prigovora i apelirati na kvalitetna rješenja za sve. Ovo ne bi smjelo biti pitanje politike, već obrazovanja i socijalnih rješenja - kaže Katarina Turković Gulin.

Prostor je problem i u DV Siget, ali i mnogim drugim vrtićima. Iz gradske uprave poručuju kako će i u sljedećm razdoblju raditi na tome.

- Situacija puno bolja od "crnih predviđanja" oporbe i udruga roditelja odgojitelja koje su proteklih mjeseci govorile o 10.000 i 7000 neupisane djece. Broj djece koja se rađaju godišnje i prvašića je stabilan pa se ne može demografskim bumom obrazlagati povećane zahtjeva, već promjenama navika roditelja - kazala je zamjenica gradonačelnica Danijela Dolenec.

Prema podacima koje su iznijeli, Grad Zagreb zaprimio je 12.260 zahtjeva za upise u vrtiće. Više od 3000 ne ispunjava uvjete zbog premlade dobi, pa je valjanih zahtjeva 10.320. Broj zahtjeva veći je gotovo za trećinu (28 posto) nego lani i preklani. Očekuju da će poslije žalbenog roka upisati još oko 500 djece.

Naveli su i kako će tijekom jeseni i zime za oko 500 neupisane djece biti ponuđen upis kako budu završavani objekti vrtića (DV Botinec – PO Odranski Obrež, DV Ivanja Reka, DV En Ten Tini - PO Sesvetska Selnica, DV Sesvete – PO Vladimira Vidrića, DV Poletarac – PO Studentski grad, DV Medo Brundo - PO Novi Retkovec, DV Jabuka - PO Trnava, DV Leptir - PO Cerje, DV En Ten Tini - PO Sesvetska Sopnica).