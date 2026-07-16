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MORA U ZATVOR

OSTAO BEZ BMW-a Drogiran je bježao policiji autom i pješice po Velikoj Gorici, uhićen u šumi

Piše Bogdan Blotnej,
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OSTAO BEZ BMW-a Drogiran je bježao policiji autom i pješice po Velikoj Gorici, uhićen u šumi
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
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Velikogorička policija objavila je detalje jučerašnje velike potjere za 23-godišnjakom koji im je pokušao pobjeći svojim BMW-om. Na kraju su ga morali vezati, a bio je pozitivan na kokain i konoplju

Auto marke BMW oduzet u korist države, 50 dana zatvora i 750 eura kazne dobio je po hitnom postupku 23-godišnjak koji je jučer poslijepodne bježao policiji.

Njega su, dok je vozio BMW serije 5 Domovinskom ulicom u Velikoj Kosnici, pokušali zaustaviti policajci jer nije bio vezan pojasom.

- Na njihove naredbe - zvučne i svjetlosne signale, vozač se nije zaustavio već je, s ciljem bijega, nastavio vožnju do Velike Gorice te u Ulici Rudolfa Fizira zaustavio svoje vozilo i udaljio se trčeći u šumu gdje su ga sustigli policijski službenici. Muškarac je uz uporabu sredstava prisile, sredstava za vezivanje, uhićen i priveden u prostorije policije - navode iz policije.

Dodaju kako je preliminarno testiran na droge što je pokazalo da je pod utjecajem kokaina i konoplje. Pokušali su mu uzeti uzorke krvi i urina, što je odbio. 

Otkrili su kako nikad nije položio vozački ispit te da je već kažnjavan za teške prekršaje u prometu. Privremeno su mu oduzeli auto do sudske odluke, a policija je tražila da mu se odredi 120 dana zatvora, trajno oduzme auto te da plati 1050 eura kazne. Sud je to prihvatio u nešto blažem obliku.

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