'Ostao sam bez nogu, ali svom sinu pomoći ću da hoda. Liječnici su mu davali tek 7 posto šanse'

Toni Bošnjaković (41) oduvijek je volio sport i njime se bavio, no nakon tragedije iz 2014. kada je pao pod vlak, izgubio je oba stopala. Na početku mu je bilo rečeno da će biti osuđen na štake i druga pomagala, ali za njega to nije bila opcija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:55 Gledajte '240 sekundi' 24sata: Priča o hrabrom ocu bez nogu i poruka veleposlanice iz Kijeva | Video: 24sata Video

Borac kakav je, Toni je počeo intenzivno trenirati i ubrzo se odlučio natjecati. Bio je biciklist, atletičar trkač, triatlonac, nordijski skijaš i završio kao biatlonac. Iza sebe ima brojne uspjehe, među kojima je naša prva međunarodna parabiatlonska medalja, ali i nastup na Paraolimpijskim igrama u Koreji. No, Toni ne inspirira samo svojim sportskim uspjesima i nepokolebljivim duhom. Tri godine nakon nesreće postao je otac. Njegov sin rodio se s cerebralnom paralizom.

Zagreb: Paraolimpijac Toni Bošnjaković sa sinom Vinkom | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tonijeve aktivnosti usmjerile su se na rehabilitaciju njegova sina, jer mu je cilj bio da maleni prohoda do polaska u školu. Kada smo ga nazvali, imao je nevjerojatne informacije za podijeliti s nama.

- Evo, baš je prije dva tjedna prohodao. Cijelu smo zimu zbog hladnoće bili više manje doma, a onda, čim je malo sunca izašlo, rekao sam mu da izađemo. Otišli smo u park i on tamo kao da je eksplodirao. Prohodao je bez ikakvih pomagala. Danas napravi 200-300 metara sam, bez da se za išta drži. Svi koji nas znaju, kada ga vide, plaču. Nitko ne može vjerovati - ponosan je tata Toni.

Probio je 'granicu'

Dodaje kako je njegovom sinu nakon što je prohodao jako naraslo samopouzdanje.

- Sada je probio tu mentalnu barijeru i shvatio da može ostvariti i one stvari za koje je mislio da su jako teške. To je jako bitno - naglašava Toni. Ne skriva da je njegov Vinko (7) tijekom odrastanja i napornih treninga koje je prolazio s ocem, puno puta htio odustati.

Zagreb: Paraolimpijac Toni Bošnjaković sa sinom Vinkom | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Dijete je to. Ono ne razumije zašto mora toliko vježbati. Ja sam znao kada sam izgubio noge za što se trudim, ali on ne. Morao sam ga dugo i strpljivo uvjeravati da je to za njegovo dobro. To je bilo pitanje ustati, ili ostati u kolicima zauvijek. Sada se sav taj trud isplatio - rekao je Toni. Prisjetio se dana kada su mu liječnici govorili da su šanse da mu sin prohoda tek 7 posto.

- Prvo sam ga odlučio dići na noge. U početku nije mogao uopće stajati. A onda mu je uspjelo da odstoji djelić sekunde. Pomislio sam: Ako može stajati djelić sekunde, uspjet će i sekundu. I uspio je. Potom je stajao dvije pa tri sekunde. Na koncu je stajao jednu minutu. Takav je bio naš put. Od jedne sekunde do druge, pokušavali smo izvući maksimum iz života i iz sebe samih - rekao je hrabri otac.

Zagreb: Paraolimpijac Toni Bošnjaković sa sinom Vinkom | Foto: Robert Anic/PIXSELL

A za sve mu je, kaže, motivacija upravo njegov sin. No, Toni je uzor i drugim ljudima oko sebe što su pokazale njegove brojne akcije i potezi.

Pomoć drugima

Nakon što je razorni potres 2020. pogodio Banovinu, oštetio mnoge obiteljske kuće i objekte u Petrinji i Sisku te ljude prisilno preselio na ulicu, Toni nije dvojio i pohitao je u pomoći drugima u sanaciji krovova.

Tijekom 2021. situacija u njegovom zagrebačkom kvartu Donja Dubrava prisilila ga je da se i politički aktivira. Sve kako bi opet pomagao drugima. Tada je na lokalnim izborima ušao u Vijeće gradske četvrti, a njegovi nezavisni kolege osvojili su pet mandara. Cilj im je bio prvenstveno spasiti lokalni park.

Foto: Facebook

- Nisam mogao prekriženih ruku gledati kako moje dijete i njegovi prijatelji gube posljednje što imamo, ono što sam ja kao klinac uživao. Nisam mogao šutke dozvoliti da moram svoje dijete staviti u auto da bih ga odveo u park ili zelenilo - ispričao nam je tada Bošnjaković o motivima ulaska u politiku. Svoje honorare je donirao.

- Ja ima svoj posao i nisam gladan kruha. Nisam se kandidirao zbog 1500 kuna honorara i zbog toga ću sve svoje honorare dati sa svoje sugrađane. Prvi ću donirati jednoj majci koja ima dijete u kolicima. Svaki mjesec ću potom organizirati roštilj za ljude iz kvarta gdje će se doći besplatno počastiti mesom i pićem - pričao je Bošnjaković.