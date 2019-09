Ostavili je da se sama porađa u ćeliji, vrištala je od jakih bolova

Diana Sanchez (26) iz američkog Colorada tužila je grad Denver nakon što su je ostavili satima da sama porađa svoju bebu u zatvorskoj ćeliji.

Osoblje je mirno na kameri gledalo što se događa i nisu ništa poduzeli što se tiče hitne medicinske pomoći ili stručne podrške, piše Vice.

Denverska policija uhitila je Dianu zbog krađe identiteta u srpnju 2018. godine, a kada je zaprimljena u okružni zatvor, službeno osoblje je znalo da je žena trudna više od osam mjeseci. U tužbi se navodi i to da se već tada nalazila u početnim fazama porođaja prema povijesti bolesti, u kojoj je stajalo da je riječ o trudnoći visokog rizika s mogućnošću ranog porođaja.

Kada je dobila kontrakcije, nitko nije reagirao, a tek kad joj je puknuo vodenjak, medicinska sestra joj je u ćeliju dodala tek jastučić.

This is a video of Diana Sanchez receiving an “absorbent pad” that looks like a napkin after her water broke in her jail cell.



She was then forced go through hours of labor alone.



No help.



No doctor.



No anything.



This is an issue of human rights. pic.twitter.com/cz3GI6wAgo