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KONCERT NA STADIONU

Sramotni poklič u Imotskome! Thompson viknuo: 'Za dom', publika odgovorila: 'Spremni'

Piše 24sata,
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Sramotni poklič u Imotskome! Thompson viknuo: 'Za dom', publika odgovorila: 'Spremni'
Foto: Zvonimir Barisin
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Zbog tog pokliča Tomislav Tomašević zabranio mu je nastupanje u bilo kojem prostoru pod upravom Grada Zagreba..

Marko Perković Thompson nastupio je u Imotskom na stadionu 'Gospin dolac'. Koncert započeo pozdravom 'Hvaljen Isus i Marija', a publici je obećao mnogo svojih starih hitova. U Imotski je stiglo 20.000 ljudi.

- Ne idemo često svake dvije godine u iste gradove, ali Imotski nismo mogli zaobići. Ja sam posebno vezan uz Imotski već odavno, a moram priznati da sam slab na ovaj kraj. Danas smo svi ovdje opušteni, opušteniji nego igdje. Ovdje uvijek imamo dobru vibru i dobar osjećaj - poručio je, prenosi Radio Imotski.

Dio repertoara je Bojna Čavoglave, a na njenom početku Thompson je počeo sa 'za dom', a publika jednoglasno uzvratila 'spremni'. Dio publike je palio baklje.

Na okolnim štandovima uoči koncerta prodavale su se i majice s dobro poznatim ustaškim pjesmama poput "Kroz Imotski kamioni žure..."

Foto: Pixsell//

Zbog tog pokliča Tomislav Tomašević zabranio mu je nastupanje u bilo kojem prostoru pod upravom Grada Zagreba (što uključuje gradske i javne prostore, dvorane pod upravom Zagrebačkog holdinga i sl.).

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom
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Foto: Zvonimir Barisin

Njegov menadžer Zdravko Barišić rekao je da će se u Zagreb vratiti kada grad bude 'oslobođen.'

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Komentari 263
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