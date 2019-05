Ostavio dug: Bandić je izbacio Brkića iz još jednog lokala

Milan Bandić odlučio je izbaciti Jozu Brkića iz još jednog gradskog lokala, a odluku koju je potpisao otkriva da je samo za taj lokal stariji brat Milijana Brkića ostao dužan skoro 43.000 kuna za najamninu i ostale komunalije. Ispada da Brkić nije plaćao zakup skoro 10 mjeseci, a niti je prostor priveo svrsi. Dobio ga je u zakup još u ožujku 2018. godine

Ovaj put se radi o prostoru u Ilici 36 gdje je trebala biti brijačnica Feš i Nobl. Mi smo prošli tjedan bili na toj lokaciji, ali rano ujutro i izgledalo je kao da je barem taj prostor zaista i priveden svrsi. Izlozi su oblijepljeni neprozirnom reklamom brijačnice, a čak i na njenoj Internet stranici stoji adresa da se može posjetiti i telefonski broj za narudžbe. Međutim, obrazloženje odluke otkriva suprotno.

- Očevidom provedenim 01.04.2019. utvrđeno je da je zakupnik započeo s adaptacijom predmetnog prostora, međutim isti i dalje nije priveden namjeni, niti se u istom obavlja ugovorena djelatnost – stoji u obrazloženju odluke.

Kao i ranije za prostor u Paromlinskoj, službenici su ga upozorili u više navrata da prostor treba urediti, ali to na kraju nije urađeno. U Paromlinskoj je ostao i dug od preko 20.000 kuna koje je Brkić naknadno podmirio.

Brkićeve jednostavne tvrtke su, kako osmo otkrili, u nešto više od godinu i pol zakupile 41 državni i gradski prostor u središtu Zagreba. Od toga je 15 gradskih. Zasad je šest gradskih i državnih prostora vratio jer u njima nije pokrenuo posao. Većina ostalih stoji zapuštena, a tamo gdje je Brkić i pokrenuo poslove, prodao je udjele u tvrtkama i tako izbjegao zakonsku zabranu podzakupa.

Prije sedam dana smo pitali i Grad Zagreb podmiruje li zakupninu za gradske prostore, ali nismo dobili nikakav odgovor. Obrazložili su koje prostore ima u zakupu, ali dugove su prešutjeli i nismo ih dobili niti na ponovljeni upit. Tvrtka Državne nekretnine koja je sklapala ugovore s Brkićevim tvrtkama za državne prostore potvrdila je da postoji dug, ali niti oni ne otkrivaju iznose.

No, na primjeru Ilice i Paromlinske, jasno je da Brkić nije plaćao najamnine po nekoliko mjeseci, a sve do prošlog mjeseca je to prolazilo bez ikakvih sankcija.

Zanimljivo je da Bandić izbacio Brkića iz dva gradska prostora gdje je već barem učinio neke adaptacije iako je to još daleko od uređenja potrebnog za rad. Nije ga izbacio iz prostora u kojima nije zasad uložio niti kunu, a takvih je puno više.

Jozo Brkić se u svom očitovanju koje smo jučer objavili požalio da je dobio derutne prostore i da je potrebno vremena za uređenje, ali desetke tisuća dugova za zakupninu nije spominjao.

Tema: Hrvatska