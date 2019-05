Špijuni oko nas: Vargi upala policija jer su iscurili SMS-ovi

Iako je bio šest mjeseci u pritvoru, iako mu je policija već jednom uzela svu elektroničku opremu, Franjo Varga (37) sačuvao je niz prepiski koje je vodio s ostalima u aferi SMS. Bivši policajac Varga osumnjičen je za falsificiranje poruka za Zdravka Mamića i Ivicu Todorića u jednom slučaju, a u drugom da je bio glavni operativac preko kojeg su Milijan Brkić i njegov brat Jozo presretali komunikaciju četiri žene. U oba slučaja je s njima bio i Blaž Curić, kum Milijana Brkića.

Policija je u utorak ponovno upala u kuću Franje Varge u Belišću. Pretresali su je tri sata jer sumnjaju da je upravo on pustio sadržaj SMS-ova u javnost, točnije u tjednik Nacional. Varga je najavio upravo u intervjuu tom tjedniku da neće robijati za druge, da je spreman surađivati s istražiteljima. Ali kad je trebao dati iskaz istražiteljima, Varga se požalio pred Županijskim državnim odvjetništvom da je u boli jer je pao s krova.

I nije im ništa rekao, nego je tražio svoju opremu. A Nacional je prvo objavio prepisku u kojoj se Milijan Brkić direktno raspituje kod Varge što radi jedna ženska osoba koju su pratili.

Ako je ta prepiska autentična, Brkić je pitao ima li intime, a Varga je odgovorio malo. Stariji brat Jozo je Vargi dostavljao mail adrese žene koju treba pratiti i to je tjednik također objavio.

No u broju od utorka glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić kaže da je osobno vidio prepisku između Varge i Brkićeva kuma Blaža Curića.

“Curić je naredio u ožujku 2018. Vargi da nadzire elektroničku poštu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića”, objavio je tjednik.

U istom tekstu navode i da ga je Brkić nagovarao da pokuša presresti komunikaciju premijera Andreja Plenkovića, ali da Varga nije pristao ni na jedno ni na drugo.

Brkić se nije očitovao o ovim navodima, ali ni ministar Davor Božinović. No nakon objava svih prepiski, policija je očito zaključila da je Varga izvor informacija. Odvjetnici Brkićevih inače optužuju istražitelje da oni puštaju sočne detalje kako bi kompromitirali njihove klijente.

- Sumnja se da je 37-godišnjak tijekom ožujka i travnja ove godine drugim osobama neovlašteno ustupio podatke iz istraživanja koje se protiv njega i drugih osumnjičenika provodi - objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Zbog toga je povrijedio tajnost postupka i odao službenu tajnu, što su oboje kaznena djela, objavili su.

Zagreb i država još ne otkrivaju koliko im je dužan Jozo Brkić

Nakon trosatnog pretresa Vargu su iz kuće odveli na dodatno ispitivanje iako je dosad već nekoliko puta davao iskaze. Njegov odvjetnik Mario Poljak negirao je krivnju svoga klijenta.

- Moj branjenik nije povrijedio postupak, to odgovorno tvrdim. Po nalogu je obavljena i pretraga kuće, ali oprema mu je već odavno oduzeta - rekao je Poljak. Nakon ispitivanja, Varga je pušten kući.

- O rezultatima današnje pretrage obiteljske kuće te ispitivanju osumnjičenika policija će obavijestiti nadležno državno odvjetništvo u Zagrebu, a kriminalističko istraživanje se nastavlja u smislu pretraga elektroničke opreme koja je oduzeta - objavila je policija.

Policija je ispitala i glavnog urednika Nacionala i autora teksta Berislava Jelinića, ali on im nije otkrio izvor informacija, ali da je razgovor bio sadržajan. Općinsko državno odvjetništvo dalo je nalog policiji za ta ispitivanja jer u biti želi oprati sumnju sa sebe da su pustili informacije u javnost.

No mnogo važnije od toga tko ih je pustio je pitanje jesu li one istinite. Davor Božinović je, i prije nego što je postao ministar, bio jedan od najbližih suradnika premijera Andreja Plenkovića. Vodio je njegov kabinet. Sama pomisao da netko izvan institucija može pratiti i presretati komunikaciju ministra unutarnjih poslova je skandal. Osim toga, to se uklapa u cijeli mozaik unutarstranačke borbe u HDZ-u u kojoj su Plenković i Brkić završili na suprotnim stranama.

No ako je izvor zaista Varga, i tu treba biti oprezan. Jer prva optužnica protiv njega je da je on napravio falsificiranu prepisku sudaca i glavnog državnog odvjetnika koja je trebala spasiti Zdravka Mamića i omogućiti mu ponovljeno suđenje. Drugu prepisku je, prema tvrdnjama iz optužnice DORH-a, napravio kako bi u korist Ivice Todorića diskreditirao Andreja Plenkovića i Martinu Dalić.

Njegovi iskazi su vrlo konfuzni, kontradiktorni, a autentičnost svih poruka koje cure u medije nije moguće provjeriti. U svakom slučaju, sve informacije koje sad cure nikako ne idu na ruku Milijanu Brkiću, njegovu kumu Blažu Curiću i Jozi Brkiću.

Foto: PIXSELL

Ali odvjetnik Anto Nobilo primjećuje da redovito ne štete HDZ-u. On kaže da se zaboravlja kako je Varga radio za stranku na prethodnim izborima, ali i na predsjedničkim izborima.

- Očigledno je da se radi atmosfera kako bi se eutanaziralo Milijana Brkića. Pritom su organi kaznenog progona vrlo pažljivi. Oni istražuju, ali samo u dijelu koji nije neposredno vezan za HDZ - rekao je Nobilo u razgovoru za N1 televiziju.

Možda je odvjetnik Nobilo i bolje upućen jer Jozo Brkić ima adrese 10-ak svojih tvrtki u istoj zgradi u centru Zagreba, gdje je i Nobilov ured.

Jozo Brkić, odnosno to kako je dobio 41 poslovni prostor u središtu Zagreba, također se našao pod izvidima Uskoka. Ravnateljica Vanja Marušić potvrdila je kako sumnjaju da je bilo zlouporaba službenog položaja u Zagrebu pri dodjeli prostora Brkićevim tvrtkama.

Od Zagreba ih je zakupio 15, od države 26, a tek je nekoliko njih vratio nakon što ih nije uredio. Iako nam je iz tvrtke Državne nekretnine potvrđeno da neke njegove tvrtke duguju zakupnine za prostore, ne žele nam odgovoriti o kojim iznosima se radi. Također, iz Grada Zagreba ne žele odgovoriti plaća li Brkić svoje obveze, što je veoma indikativno. Stariji Brkić poručuje da je sve čisto.

Tema: Hrvatska