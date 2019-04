‘Ostavite kino Europa za nas, Zagreb nije samo za turiste!’

Ja se vama divim. Znate na što to meni izgleda, to događanje naroda i ta šank-linija koju sam ja nazvao - na mamu i tatu koji žele ubiti svoje vlastito dijete. Pa ja sam otac i tata i mama tog kina Europe.

Tako se jučer zagrebački gradonačelnik Milan Bandić osvrnuo na prosvjed protiv zatvaranja kina Europe na kojemu se u subotu okupilo oko 2000 ljudi. Naime, Grad je kino Europu obavijestio da im desetogodišnji ugovor o zakupu istječe 1. lipnja te ih pozivaju da tog dana predaju kino u posjed Gradu Zagrebu. Uz to, u lipnju bi trebala početi rekonstrukcija zgrade u kojoj je kino.

- Da nije bilo Milana Bandića, nikad se ne bi kupilo kino Europa. Kino Europa bi bilo u privatnim rukama, ne znam što bi se tamo radilo. Plus toga, ponavljam da je to zaštićeni objekt kulture, spomenik kulture - dodao je jučer Bandić pokušavajući smiriti strasti oko informacije koja se pojavila, a to je da će umjesto kina u Varšavskoj niknuti narodnjački noćni klub.

- Zašto onda sve nije transparentno i zašto javnost ne može znati sve detalje vezane uz tu rekonstrukciju? Tvrde da će radovi početi 1. lipnja i da će nakon toga aplicirati za EU fondove. Zar nisu sredstva prvo trebala doći pa da se onda krene u renoviranje? Osim toga, ako će Europa i dalje ostati kino, zašto ne kaže tko će ga voditi, kako će ubuduće funkcionirati i druge detalje? Nema odgovora na ta pitanja jer javni interes nije na prvome mjestu - rekla je novinarka Maja Sever koja je bila na prosvjedu, iako ne u organizaciji prosvjeda.

- Stavila sam status na Facebook da moramo doći pred kino jer je ovo što se događa nedopustivo i jednostavno sam potakla mnogo ljudi da dođu - tvrdi novinarka. Dodaje da je Cvjetni trg najbolji pokazatelj da je javnost imala pravo znati što se tamo planira, jer kulturnih sadržaja tamo uopće nema, a cijeli je prostor, suprotno obećanjima, u potpunosti komercijaliziran.

- Zagreb ne može biti prolazna destinacija za turiste. Neki od nas tu žive cijelu godinu, kino Europa mora ostati - apelirala je Sever.

Boris Matić, direktor Zagreb Film Festivala koji vodi kino Europu, danas će opet prosvjedovati.