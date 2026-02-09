Oštećenja u povijesnom centru Karlovca preko milijun eura

Oštećenja nastala na objektima u karlovačkoj jezgri Zvijezda iznose oko milijun eura, ako se ne računa zgrada KAMOD koju se obvezalo sanirati Ministarstvo kulture i medija, izvijestio je u ponedjeljak u Karlovcu na temelju vještačenja gradonačelnik Damir Mandić.

Vještačenje je naručeno od zagrebačkog Građevinskog fakulteta i predstavljeno tvrtki GIP Pionir koja u sklopu projekta komunalne tvrtke Vodovod i kanalizacija izvodi radove "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa", financiran uglavnom iz fondova Europske unije.

Kako je rekao gradonačelnik, na sastanku održanom u ponedjeljak s predstavnicima izvođača, to je vještačenje GIP Pionir osporio jer nije uzelo u obzir oštećenja nastala potresom prije no što se započelo raditi na komunalnoj infrastrukturi.

Stoga je odlučeno da se dokumentacija koju je izvođač dao dostavi vještakinji koja je uime Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vještačila po narudžbi Grada Karlovca, odnosno tvrtke Vodovod i kanalizacija. Nakon njenog očitovanja će se to vještačenje detaljno predstaviti vlasnicima objekata.

Gradonačelnik je na redovnom sastanku sa stanovnicima Zvijezde napomenuo da se to vještačenje dobiveno od Građevinskog fakulteta uzima kao polazna točka za daljnje djelovanje.

Objasnio je da je cilj postići s vlasnicima oštećenih objekata izvansudsku nagodbu i da se očekuje od izvođača radova da se po načelu solidarne odgovornosti utvrđene Zakonom o gradnji i ugovorom o izvođenju radova u to uključi, a, ako neće, da će biti tužen radi regresne isplate nakon što Grad obešteti oštećene.

Veleučilište u Karlovcu tužilo je već Grad Karlovac radi obeštećenja za 700.000 eura, kako je naveo Mandić koji smatra da je taj iznos pretjeran. Isto tako je tužio i vlasnik Velike vojarne, velebnog objekta na Trgu bana Josipa Jelačića, no Mandić je to relativizirao tvrdnjom da se u tu zgradu 20 godina nije ulagalo.

Sve što se događalo za radova u Zvijezdi u sklopu tog projekta s oštećenjima gradonačelnik je nazvao "svinjarijom" jer, kako je objasnio pristojniji izraz.

Dodao je da se trebalo uložiti u cjelokupnu komunalnu infrastrukturu jer je to preduvjet bilo kakvog drugog ulaganja u gradsku jezgru. Nastavio je da oštećenja govore kako se primijenila pogrešna tehnologija radova.

"Izvođač opravdanja pronalazi dijelom u projektnoj dokumentaciji, no bez obzira na nju, morali su stati s radovima kada su vidjeli što se događa. Ljudi govore da su u objektima uredno živjeli do radova", rekao je Mandić.