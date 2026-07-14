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'POTOMAK ADAMA I EVE'

Ostojić se narugao uhićenom Dariju Šimiću: 'Nije lijepo kad ti se potomak bavi kriminalom'

Piše Ivan Jukić,
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Ostojić se narugao uhićenom Dariju Šimiću: 'Nije lijepo kad ti se potomak bavi kriminalom'
Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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Obitelj Šimić i ranije je bila u fokusu javnosti. Darijev brat Josip Šimić, također bivši nogometni reprezentativac, uhićen je prošle godine u akciji USKOK-a zbog sumnje na fiktivnu trgovinu i utaju poreza

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić na Facebooku je komentirao uhićenje bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića, koji je u utorak priveden u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Uz Šimića su uhićeni i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić te potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS) Marin Mikšić.

Istražitelji sumnjaju da je Šimić, posredovanjem Livljanić, nezakonito ishodio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Mikšić, prema sumnjama, imao ulogu posrednika.

Ostojić je u objavi na Facebooku ismijao Šimića referirajući se na njegovu poznatu izjavu iz 2013. godine.

-  Kao roditelj suosjećam s Adamom i Evom, nije lijepo kad ti se potomak bavi kriminalom. A i njegov brat Josip također - napisao je Ostojić.

Njegova objava odnosi se na Šimićev govor iz vremena referenduma o ustavnoj definiciji braka, kada je govorio o papi Franji, Crkvi te Adamu, Evi i Noinoj arci.

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Tada je, među ostalim, izjavio: "Još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve, iz Noine arke, i na taj način znam otkud sam i znam kuda idem."

Dodao je i kako, prema riječima pape Franje, treba imati toleranciju prema svima jer su "naša braća i sestre koji su potekli isto iz Noine arke". Upravo je ta izjava izazvala brojne reakcije i šale na društvenim mrežama, a nastala je i ironična Facebook grupa pod nazivom "Svi mi koji smo potomci Adama i Eve s Noine arke".

Obitelj Šimić i ranije je bila u fokusu javnosti. Darijev brat Josip Šimić, također bivši nogometni reprezentativac, uhićen je prošle godine u akciji USKOK-a zbog sumnje na fiktivnu trgovinu i utaju poreza.

U toj istrazi sumnjalo se da je skupina preko lažnih poslovnih odnosa i fiktivnih računa izvlačila novac te oštetila državni proračun. Josip Šimić je nakon ispitivanja priznao kaznena djela koja su mu stavljena na teret te se nagodio s USKOK-om.

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