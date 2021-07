Crnogorske zdravstvene vlasti su u petak na sedam dana zabranile rad diskoteka i noćnih klubova na otvorenom i zatvorenom prostoru, nakon što je posljednjih dana naglo porastao broj oboljelih na dnevnoj razini.

Crna Gora posljedna tri dana bilježi u prosjeku oko 60 oboljelih dnevno, najviše u posljednja dva mjeseca. Ipak, zdravstvene vlasti te zemlje tvrde da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori i dalje povoljna, što je utvrdila u Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), ali poziva se na oprez.

„Shodno dosljednjim najavama i upozorenjima Savjet za borbu protiv koronavirusa reagiraoje momentalno, nakon prvih signala, uslijed promjene epidemiološke situacije, i epidemiloške mjere prilagodilo smo situaciji na terenu“, rekao direktor crnogorskog Instituta za javno zdravlje Igor Galić, istaknuvši kako očekuje da će nakon sedam dana, već 2. kolovoza diskoteke i noćni klubovi početi ponovo raditi.

Također zabranjeni su muzički festivali te sva okupljanja u zatvorenom prostoru. Od ranije muzika uživo dozvoljena je jedino na terasama ugostiteljskih objekata i to do ponoći. No kako su te epidemiološke mjere kršene, zdravstvene vlasti zaprijetile su da će kafiće i restorane koji ne budu poštovali mjere kažnjavati zatvaranjem objekata od tri do 30 dana.

Posebna novina koju je Galić najavio je da će od 2. kolovoza boravak u unutrašnjosti ugostiteljskog objekta biti dozvoljen samo cijepljenima, onima s PCR testom i onima koji imaju dokaz da su preboljeli koronavirus, pri čemu se ne prihvaćaju brzi antigenski i testovi na antitijela.

Prema Galićevim riječima, u posljednje vrijeme od koronovairusa najčešće obolijevali mladi i necijepljeni do 29 godina.

On je također rekao da delta varijanta virusa još uvijek nije službeno potvrđena u Crnoj Gori, te da je na koronavirus testirano 11.450 turista, od kojih je svega 153 bilo pozitivno.

U Crnoj Gori do sada je s dvije doze cjepiva cijepljeno više od 35 posto odraslog stanovništva, dok je koronavirus preboljelo više od 100 tisuća stanovnika Crne Gore ili preko 15 posto stanovništva te zemlje. Ukupan broj preminulih od početka pandemije je 1.624.

Crna Gore je početkom godine bila u vrhu liste zemalja u Europi po broju aktivnih slučajeva i novozareženih. Prvih dana ožujka crnogorske zdrastvene vlasti uvele su restriktivne epidemiološke mjere koje su bile na snazi pet tjedana i koje su dale rezultat. Sredinom travnja počelo je ukidanje epidemioloških mjera, koje su potpuno liberalizirane početkom ljetnje turističke sezone.

U toj zemlji, prema podacima koji su priopćeni iz vlade, trenutno boravi preko 100 tisuća turista.