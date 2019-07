Ostvarili joj želju: Djevojka koja radi na polju, prvi put na moru

Mirsada Hadžić (16) iz Kozarske Dubice ovih prvih ljetnih dana rasplakala je regiju. Njena priča o teškom poslu u poljoprivredi, zbog kojeg još uvijek nije vidjela mora i kako je rekla osjetila njegov miris, rasplakala je mnoge. No, Mirsadi se, zahvaljujući dobrotvorima, želja ostvarila i otputovala je u Makarsku.

Na svom Instagramu objavila je dvije fotografije s plaže. Mlada Mirsada je od svoje desete godine krenula raditi u poljoprivredi kako bi pomogla svojoj obitelji.

- Žao mi je oca jer je imao tri operacije srca, liječnici su mu rekli da se ne smije izlagati naporima, to mu teško pada jer od poljoprivrede smo preživljavali moja sestra, majka, on i ja. Od svoje pete godine sam trčala za njim i traktorom, dok me jednom nije uzeo u krilo i dao mi da zajedno s njim upravljam traktorom. Upravljač u mojim malenim rukama bio je ogroman, ali smo se odmah kliknuli i traktor je postao moja još veća opsesija - počela je svoju priču Mirsada koju je na trenutke prekidala da bi otišla do staje pomoći svojoj sestri u poslovima oko dva konja i krave koju je prije nekoliko dana dobila od Udruženja mladih Fokus.

Foto: Franjo Lepan/24sata

'Kao mala izorala 10 hektara zemlje'

- Kada god bi imala priliku ona bi sjedala u traktor, ali onako malena nije mogla dohvatiti nožne komande, pa smo ona i ja udružili snage, sjećam se kada je malo porasla onda je s obje noge stiskala spojku da bi promijenila brzinu traktora. Žao mi je što se tako mlada počela baviti time, ali izbora nismo imali. Te godine nakon moje treće operacije kada je bilo umrijeti ili preživjeti ona je s deset godina uzorala oko 10 hektara zemlje. Govorio sam joj da se ne trudi toliko, ali me nije slušala - rekao je Mirsad Hadžić, otac djevojke dodajući kako je njegova Mirsada jako sentimentalna. Uvjeren je da mu se umjesto nje rodio sin da sigurno ne bi bio kao ona.

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Muško kao muško, sigurno bi mi rekao da ga poljoprivreda ne zanima, da ga pustim na miru, dok ona na to gleda drugačije, ona želi meni pomoći - kaže Mirsad.

Djevojka koja će na jesen krenuti u srednju školu za farmaceuta, sebe jednog dana vidi na drugom poslu, pa čak i negdje vani.

'Hvala svima koji su me pozvali!'

- O tome ćemo kasnije, ali sigurna sam da svoje roditelje neću ostaviti. Priznajem teško mi je raditi ove poslove, tata mi pomogne kada mi nešto zapne, ali nastojim koliko god mogu da sve obavim sama da njega ne zamaram. Vrlo malo imam vremena za sebe, ne izlazim, osim ponekad dopodne s prijateljicama i to rijetko, za večernje izlaske nemam vremena. Volim glazbu i uglavnom je slušam na radiju dok sam u traktoru pa mi je zbog toga to i najdraži posao. Neizmjerno se radujem susretu s morem, majka, sestra i ja idemo u nedjelju u Makarsku, ne znam kako ću prespavati slijedeće noći - rekla nam je Mirsada netom prije nego što je otputovala u Makarsku.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Preko 1200 ljudi iz BiH, Hrvatske, Srbije i cijele Europe javilo se Mirsadi nakon što su pogledali snimku portala Dnevnick.com, svi su oni izrazili želju da ugoste mladu Bosanku.

- Hvala svima koji su me nazvali, koji su me pozvali da dođem k njima, volim ih sve, ali je nemoguće otići svima u goste. Ostvarilo mi se ono o čemu sam do sada mogla samo sanjati, to ću pamtiti cijeli život - rekla je skromna i vrijedna djevojka prije putovanja.