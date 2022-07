Osuđen na 5 godina zatvora: Drogiran naletio na naplatne kućice, obitelj čudom preživjela

Ozren Mlinarić (38) nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora i ide odmah u istražni zatvor, odlučio je Općinski kazneni sud u Zagrebu. Dobio je i dvije sigurnosne mjere - obavezno liječenje od ovisnosti i zabranu vožnje pet godina dulje od izdržavanja kazne.

Podsjetimo, Mlinarić je optužen da se 11. srpnja 2019. pod utjecajem droge GBH na naplatnoj postaji Sveta Helena, vozeći BMW 125 km/h zabio u Škodu u kojoj je bila tročlana obitelj. U sudaru su roditelji teško ozlijeđeni, a dječak je bio jedno vrijeme i životno ugrožen. Zahvaljujući hitnoj liječničkoj intervenciji ostao je živ.

- Tog dana radio sam popodne. Došao sam oko 15.20 sati s kolegom na smjenu. Naš zadatak je bio nadzirati osumnjičenog vozača i to smo radili dok nismo dobili uputu nadređenog da ga odvedemo na Hitnu na pregled - kazao je policajac 1. Postaje prometne policije PU zagrebačke, koji je svjedočio na suđenju prošle godine.

- Liječnika smo tražili dva uzorka, jedan radi analize na alkohol i drugi radi analize na drogu. Kad je davao uzorak urina čekali smo ispred WC-a, s time da su vrata bila pritvorena. To je trajalo, a kad je izašao liječnik je primijetio da je u posudi bezbojna tekućina. Pitao ga je: 'Što je to?', a zatim mu dao novu posudicu i tražio ga da opet dao urin. On je otezao govoreći da ne može te mu je liječnik kazao da popije malo vode. Nakon što je to učinio ponovno je predao bočicu, a ona je tad bila vidljivo drugačije, žute boje - ispričao je policajac te napomenuo da su tijekom drugog davanja urina bili unutar WC-a na metar od osumnjičenog. Pretpostavlja da je prvi puta jednostavno zagrabio vodu iz WC školjke.

Tri godine od nesreće je završeno suđenje, a Mlinarić, iako je priznao događaj, službeno se očitovao da se ne smatra krivim za onakve optužbe kako ih je sročilo tužiteljstvo.

