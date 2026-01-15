Osudili bivšeg sparing partnera Cro Copa zbog pljački u Zagrebu. Maskirao se nacrtanom bradom

Bivši sparing partner Mirka Filipovića Cro Copa, Mirko B. (49), u četvrtak je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu, za ista kaznena djela zbog kojih je već i služio zatvorsku kaznu, piše Jutarnji list. Mirko je, kako navode, osuđen za tri napada na benzinske postaje u Zagrebu.

A o njemu se pisalo još 2008. godine. Tad su ga ulovili nakon pljački 25 kladionica po zagrebačkom području. Sve je to trajalo nekoliko mjeseci, a tada je ukrao oko 230.000 kuna. No, kod njega policajci nisu pronašli gotovo ništa jer je sve potrošio na drogu i vraćanje dugova.

Tad se pisalo kako je sve pljačke počinio u popodnevnim satima, djelomično maskiran i to tako da bi si nacrtao bradu, a u kladionice je ulazio dok su radnice bile same te im prijetio nožem ili pištoljem.

Nakon razbojstava je dijelove odjeće koju je koristio, poput šilterica, bacao, a riješio se i pištolja nakon nekoliko pljački.

Noževe je također bacao nakon nekoliko pljački.

Kladionice na području Malešnice, Španskog, Knežije, Kajzerice, Trešnjevke i Sigečice je opljačkao u razdoblju od siječnja do studenog 2008. godine.

No i to nije bilo prvi put da im je on u evidenciji. Još 2003. godine osudili su ga zbog posjedovanja i namjere prodaje kokaina i to na godinu i pol zatvora. Tad je u obrani tvrdio da kokain nije namjeravao prodati, već da ga je koristio kao svojevrstan doping u sportu kojim se bavi.

Kao mladić je bio višestruki amaterski prvak u kickboxingu, a 1999. je osvojio Croatia cup u kick boxingu.