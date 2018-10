Osudili oca monstruma: Dobio doživotnu za ubojstvo kćeri (8)

William Billingham (55) osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za brutalno ubojstvo kćeri Mylee (8), a u zatvoru će provesti najmanje 27 godina. Tijekom izricanja presude u ponedjeljak buljio je u pod i odmahivao glavom na sudu u Birminghamu, prenosi britanski Mirror.

- Njegova kazna je da još diše - komentirao je tužitelj Balraj Bhatia.

- Ovaj čin potaknut je ljubomorom i bijesom koji ste ispoljili na Mylee i ubili ju kako biste nanijeli bol njezinoj majci - izjavio je sudac Paul Farrer tijekom izricanja presude. Kćer je ubio nakon što je saznao da je njena majka u vezi sa ženom.

Na sudu su puštali snimke poziva u pomoć majke i Billinghamove bivše partnerice Tracey Taundry (34), koji je uputila ispred njegove kuće. Policiji je govorila da požure jer Mylee viče "Prestani, tata". Djevojčica je umrla u bolnici sa dubokom ubodnom ranom na prsima.

- Mylee je plakala i vikala da prestanete, ali vi ste joj rukom prekrili usta, odvukli ju u kuhinju i napali - rekao je sudac.

Patolog Brett Lockyer na suđenju je rekao kako je obdukcijom utvrđeno da djevojčica ima rane na rukama što upućuje da se pokušala braniti.

- Ovo je ubojstvo iz osvete. Štoviše, ovo je brutalno, kukavičko ubojstvo bespomoćnog i voljenog djeteta koje je cijeli život imalo pred sobom - dodao je sudac.

Billingham je u siječnju kuhinjskim nožem na smrt izbo osmogodišnju kćer u svojoj kući u Brownhillsu, blizu grada Walsalla u Velikoj Britaniji. Prije toga je i njezinoj majci nožem za vratom zaprijetio smrću jer je saznao da ima djevojku.

- Moje djevojčice više nema. Voljela je plesati i pjevati. Nema više plesnih predstava - majka je kroz suze komentirala izrečenu presudu.

'I realise my Smiley Mylee, my baby has gone' - Heartbreaking statement from Mylee Billingham's mum read out in courthttps://t.co/moOdWxMJUU — Birmingham Live (@birmingham_live) October 2, 2018

Billingham je dobio i dvogodišnju kaznu za prijetnju smrću Myleenoj majci kojoj je prislonio nož na vrat prije nego što joj je oteo kćer, odvukao ju u kuhinju i ubio.

Policija je 20. siječnja ove godine zatekla Billinghama (55) u rastrojenom stanju, cvileći nad tijelom djevojčice. Otac je policiji na ispitivanju rekao da je želio zadržati 'svoju djevojčicu onakvu kakva jest' te ponavljao kako joj nikad nije želio nauditi.

- Ne sjećam se da sam joj išta učinio. Nisam nikad ni pomislio da bih bio u stanju ozlijediti je. Samo sam je htio zaštititi od promjena, interneta i svega lošega što se događa u svijetu - govorio je.

Osim pokojne Mylee, Billingham je otac još petero djece.

Imat će 82 godine kad će se najranije moći razmatrati odluka o njegovu pomilovanju.