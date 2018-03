Osudili su manijaka iz Zagreba: 'Djevojčice, odvest ću te kući...'

Tvoja mama me poslala da te odvedem doma, kazao je 50-godišnjak djevojčici 6. studenog oko 14 sati ispred Osnovne škole Jordanovac u istoimenom zagrebačkom naselju. Potom ju je uhvatio za ruku i pokušao odvesti. Djevojčica se uspjela istrgnuti i pobjeći do škole te zatražiti pomoć, a manijak je pobjegao.

Vrlo brzo policija ga je pronašla te protiv njega podnijela optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira, odnosno naročito drskog ponašanja na javnom mjestu, a slučaj je nedavno dobio sudski epilog, piše Net.hr.

Naime, manijak je na Prekršajnom sudu u Zagrebu proglašen krivim i osuđen na kaznu od 30 dana zatvora, koja mu je zamijenjena uvjetnom. Znači da neće u zatvor ako sljedećih godinu dana ne bude kršio zakon.

Dobio je i zabranu približavanja O. Š. Jordanovac na manje od 100 metara. Na sudu se navodno nikad nije pojavio, iako su ga triput zvali da ispriča svoju verziju događaja.

No, zato je svjedočio policajac iz PP Maksimir koji je ispričao što im je rekla djevojčica kad je, kasnije tog dana, u pratnji oca došla prijaviti događaj.

- Bila sam pred školom jer sam se trebala naći sa sestrom da joj predam ključ od stana. Taj čovjek me zaustavio i rekao mi da ga je poslala moja mama i da me mora odvesti doma. Bila sam zbunjena jer ga nisam poznavala. Približio mi se i uhvatio me rukom za jaknu. To me prestrašilo pa sam se počela otimati. Udarila sam ga nogom i pobjegla u školu - ispričala je policajcima djevojčica.

Potvrdila im je da se jako prestrašila jer je to bio čovjek kojeg nije poznavala, piše Net.hr.

Inspektor je rekao i da se muškarac, nakon što su ga identificirali i pronašli, ponašao jako čudno te da je događaj jako uznemirio ne samo djevojčicu i njezine roditelje, već i roditelje druge djece koja pohađaju O. Š. Jordanovac.

- Sud smatra da je okrivljenik ovakvim svojim neprimjerenim ponašanjem na javnom mjestu u odnosu na maloljetnu osobu, vrijeđao i moralne osjećaje građana, te narušavao njihov mir - zaključeno je u presudi.