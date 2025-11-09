STRAVA U SLAVONIJI Silovali su curicu i sve snimali. Evo kakve su kazne dobili: 'Žao nam je'

Pet mladića, od kojih su dvojica mlađi punoljetnici, a trojica maloljetnici ovih su dana na Županijskom sudu u Osijeku nepravomoćno osuđeni zbog sumnje da su seksualno iskoristili djevojčicu mlađu od 15 godina na krajnjem istoku zemlje, inače domsko dijete, piše Jutarnji list. Poticali su je na konzumaciju alkohola, neki su je i spolno zlostavljali, a sve to su snimali mobitelima, da bi joj potom i zaprijetili ako ikome kaže.

Sudsko vijeće Odjela za mladež Županijskog suda u Osijeku izreklo im je zatvorske kazne radi kojih do daljnjega ostaju iza rešetaka!

Kako doznaje Jutarnji list, zbog spolnog iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, prema Zakonu o sudovima za mladež, jedan mlađi punoljetnik dobio je šest i pol godina, a drugi pet godina zatvora. Dvoje od troje maloljetnika osuđeno je na pet godina maloljetničkog zatvora, dok je treći maloljetnik, ujedno i najmlađi, dobio odgojnu mjeru upućivanja u Odgojni zavod koja ne može biti kraća od šest mjeseci, ali niti dulja od tri godine.

Sud je nekima od njih odredio i psihosocijalni tretman u trajanju od dvije godine, a trajno su im oduzeli mobitele na kojima je bilo više od 20-ak snimaka kojima su prijetili žrtvi ako prijavi što su učinili.

- Žao nam je zbog svega i kajemo se, naučili smo lekciju - kazali su redom mladići u svojim obranama.

Djela za koja ih se teretilo priznali su samo djelomično, a neki su tvrdili da nisu znali koliko žrtva ima godina.

Iako su obrane maloljetnika, nakon određivanja istražnog zatvora, tvrdile da zbog boravka iza rešetaka propuštaju školovanje, Jutarnji piše da su se uredno školovali i polagali ispite.

Kako su ranije pisali mediji, maloljetnici su djevojčicu, koja je pobjegla iz doma u koji je bila smještena, nagovorili da s njima ode njihovoj kući. Tamo su jedan dan konzumirali veliku količinu alkohola, a potom se seksualno iživljavali nad nemoćnom žrtvom. Sve su i snimali, a sljedećeg dana tim su joj snimkama zaprijetili. Konačni pravorijek u ovom slučaju koji je potresao i šokirao hrvatsku javnost dat će Visoki kazneni sud s obzirom da stranke na presudu imaju pravo žalbe i za očekivati je da će ga i iskoristiti.