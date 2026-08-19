Osuđivan je 50 puta, 15 zbog krađa: Opet će u zatvor jer je ukrao autobus i vozao društvo!

Vozač, automehaničar, višestruki recidivist dosad osuđivan 50-ak puta, Predrag Kojadinović (58) iz Velikog Grđevca, na Općinskom sudu u Virovitici nedavno je nepravomoćno osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora zbog krađe Čazmatransova autobusa prije dvije godine. O Kojadinoviću smo već pisali, u javnosti je poznat kao serijski kradljivac vozila, za slična je kaznena djela osuđivan 15-ak puta, a čini se kako su mu osobito drag plijen autobusi i kamioni. Vozila krade uglavnom kako bi ih kratkotrajno koristio, odnosno odvezao se njima kuda treba, a povremeno, kao u ovom posljednjem slučaju, poveze i društvo.