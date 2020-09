Na upit jesu li osumnji\u010deni dobili informaciju o pokretanju cijelog procesa, Petekov branitelj Veljko Miljevi\u0107 je kazao da je on danas preuzeo obranu i da ne zna za takvu informaciju.

- To se dogodilo u puno postupaka do sada, ali to zadnji znaju branitelji. Ali je vrlo lako ustanoviti u predmetima u kojima odre\u0111eni stupanj va\u017enosti i tajnosti, tko mo\u017ee znati za predmet, a tko ne mo\u017ee. Tih ljudi nema previ\u0161e - kazao je Miljevi\u0107.

Uz glavne aktere te korupcijske afere jo\u0161 se sumnji\u010de Vlado Zori\u0107, Damir Vrbanc, Vatroslav Sabli\u0107, Vinko Grgi\u0107, Iva \u0160uler, Zvonko Maras, Tomislav Jelisavac, Mirjana Prodan, Katarina Ga\u0161parac i Ljubomir Peru\u0161i\u0107.

Uskok je u \u010detvrtak nave\u010der izvijestio da je istragu pokrenuo protiv 11 osoba koje tereti za trgovanje utjecajem, davanje mita, nezakonito pogodovanje zlouporabe polo\u017eaja i ovlasti te pomaganja u tim nedjelima.

Uskok je istragu u aferi Janaf u petak pro\u0161irio na HDZ-ovog gradona\u010delnika Velike Gorice Dra\u017eena Bari\u0161i\u0107a i SDP-ovog gradona\u010delnika Nove Gradi\u0161ke Vinka Grgi\u0107a nakon \u0161to\u00a0im je Sabor ukinuo imunitet s obzirom da su obojica i saborski zastupnici.

Grgi\u0107 je oko 15 sati uhi\u0107en u Novoj Gradi\u0161ki, a nakon pretresa doma i drugih prostorija preno\u0107iti \u0107e u sjedi\u0161te policijskog ureda za subijanje korupcije i organiziranog kirminaliteta (PNUSKOK) na zagreba\u010dkim Oranicama.

Njegov suosumnji\u010denik Bari\u0161i\u0107, uhi\u0107en je ranije u petak kada je sam, nakon odluke o skidanju zastupni\u010dkog imuniteta, do\u0161ao u sjedi\u0161te PNUSKOK-a.

Tu\u017eiteljstvo \u0107e za Bari\u0161i\u0107a i Grgi\u0107a tako\u0111er tra\u017eiti istra\u017eni zatvor zbog mogu\u0107eg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage odlu\u010divat \u0107e o\u00a0pritvoru za Bari\u0161i\u0107a i Grgi\u0107a u subotu ujutro, doznaje se iz izvora bliskih istrazi.