Policija sumnja da su četvero osumnjičenih, prema prethodnom planu i dogovoru, namjerno izazivali požare na području Zadarske županije
NESLUŽBENO
Osumnjičeni za deset požara na području Zadra priznali krivnju?
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Četvero osumnjičenih za podmetanje priznalo je krivnju, neslužbeno doznaje RTL Danas. Naime, riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj državljanki Poljske, koji su nakon uhićenja privedeni istražnom sucu u Zadru.
Prema neslužbenim informacijama, Poljakinja (33) djevojka je jednog od osumnjičenih.
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Policija sumnja da su četvero osumnjičenih, prema prethodnom planu i dogovoru, namjerno izazivali požare na području Zadarske županije. Sumnja se da su vatru palili otvorenim plamenom ili upaljačem, odnosno paljenjem gorivih materijala.
Odluka o tome hoće li im biti određen istražni zatvor još se očekuje.
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