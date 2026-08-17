Osumnjičeni za deset požara na području Zadra priznali krivnju?

Četvero osumnjičenih za podmetanje priznalo je krivnju, neslužbeno doznaje RTL Danas. Naime, riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj državljanki Poljske, koji su nakon uhićenja privedeni istražnom sucu u Zadru.

Prema neslužbenim informacijama, Poljakinja (33) djevojka je jednog od osumnjičenih.

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Policija sumnja da su četvero osumnjičenih, prema prethodnom planu i dogovoru, namjerno izazivali požare na području Zadarske županije. Sumnja se da su vatru palili otvorenim plamenom ili upaljačem, odnosno paljenjem gorivih materijala.

Odluka o tome hoće li im biti određen istražni zatvor još se očekuje.