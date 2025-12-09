Fran Brnelić (24), osumnjičen za brutalno ubojstvo Romine Vlašimsky (23) s čak 26 uboda nožem, danas je predan u pritvor, dok istraga pokušava razjasniti motiv zločina koji je šokirao Rijeku.
Osumnjičeni za ubojstvo žene u Rijeci ide u istražni zatvor
Fran Brnelić (24) osumnjičen za ubojstvo Romine Vlašimky (23), koje je prošlu subotu šokiralo Rijeku, nakon nekoliko dana provedenih na odjelu psihijatrije, gdje je bio smješten nakon što su mu u KBC-u Rijeka sanirane rezne rane na vratu, predan je pritvorskom nadzorniku.
- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, a zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teško ubojstvo ženske osobe, 24-godišnji osumnjičenik je uz kaznenu prijavu mjerodavnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku - potvrdila je PU primorsko goranska.
U utorak prijepodne priveden je na ispitivanje pred državnim odvjetnikom. Spuštene glave i praznog pogleda u pod mirno je ušetao u zgradu.
Nešto kasnije, nakon saslušanja, prepraćen je kod istražnog suca riječkog Županijskog suda, koji mu je zbog osobite okolnosti koje upućuju na na opasnost da će ponoviti kazneno djelo i zbog toga što je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške, odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.
Obdukcija otkrila brutalne detalje zločina
Obdukcija na tijelu nesretnice pokazala je da su uzrok smrti mnogobrojni ubodi i ubodno rezne rane (njih ukupno 26) po gornjem dijelu tijela. Fatalnim se pokazao ubod nožem u srce i veliku venu na vratu. Također, obdukcija je pokazala vidljive obrambene ozljede na rukama žrtve. Nesretna djevojka imala je tek još dovoljno snage da se teško ozlijeđena izvuče iz stana i spusti s četvrtog na treći kat gdje je pala i ostala ležati na stepenicama, dok se ubojica zaključao u stan iznad. No, unatoč izuzetnom naporu medicinske ekipe Hitne pomoći da se djevojku, koja je kratko davala znakove života, reanimira, težina ozljeda bila je nespojiva sa životom i nažalost nije bilo spasa. Ne bi je spasio ni najveći kirurški zahvat, kažu upućeni u slučaj.
Osumnjičenik, koji je nakon ubojstva pokušao i sebi oduzeti život, nađen je pored dva krvava noža u stanu svojih roditelja na Trgu Republike Hrvatske, s porezotinama na vratu. No, ispostavilo se da nije teže ozlijeđen te je nakon pružene liječničke pomoći u riječkoj bolnici, smješten na psihijatriju. Tamošnji liječnici ustanovit će njegovo mentalno stanje i ubrojivost u trenutku ubojstva, dok će toksikološka vještačenja, koja se provode u Zagrebu, pokazati jeli u trenutku ubojstva u krvi bilo alkohola i/ili opijata. Neslužbeno doznajemo da do sada nikad nije imao nekih psihičkih problema niti zbog istih bio na ikakvom liječenju ili pregledima.
Motiv i dalje nepoznat
Za sad, ono najintrigantnije pitanje, a to je motiv, tj. pozadina zločina, još uvijek se treba otkriti. Što je bilo toliko strašno da mladiću kojeg svi opisuju kao mirnu, staloženu i neagresivnu osobu pomuti um, da u naletu bijesa brutalno usmrti svoju djevojku s kojom se u rano jutro, netom prije ubojstva, spremao na romantično putovanje u Veronu? Tim više jer je svoje bliske ljude ranom zorom porukom obavijestio da s njom kreće na put. Oni koji ga poznaju već danima su u šoku, kažu, njegov krvavi čin nespojiv je s njegovim karakterom. Nagađa se da je u pitanju bila ljubomora s krajnje dramatičnim ishodom, a spominje se i korištenje opijata, no to su za sad samo spekulacije.
Istinu znaju samo njih dvoje, no nje više nema, a on je, neslužbeno doznajemo, za sad izjavio da se ničeg ne sjeća.
