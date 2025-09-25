Obavijesti

NAKON ISPITIVANJA NA SUDU

Osumnjičenom za ubojstvo kod Sl. Broda odredili istražni zatvor

Piše Franjo Lepan, Luka Safundžić, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Osumnjičenom za ubojstvo kod Sl. Broda odredili istražni zatvor
24
Foto: ivica galovic/Pixsell

Na teret mu se stavlja ubojstvo i neovlaštena proizvodnja i promet droga

Osumnjičeni (33) za ubojstvo Zorana Grgića kraj Slavonskog Broda jutros je stigao u Županijsko državno odvjetništvo koji mu je poslijepodne odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Kako smo ranije pisali, osumnjičeni se na sudu branio šutnjom, baš kao i dan ranije na policiji. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dovođenje osumnjičenika na sud 00:58
Dovođenje osumnjičenika na sud | Video: 24sata

Na teret mu se stavlja ubojstvo i neovlaštena proizvodnja i promet droga.

- Branio se šutnjom i nije odgovarao pitanja. Iščekujemo donošenje rješenja istraga i pretragu mobitela žrtve i vjerujem da će to dovesti do motiva - rekao je njegov odvjetnik Zoran Mataić.

Sudac Županijskog suda Vedran Pavelić otkrio je i razloge zbog čega je osumnjičenom određen istražni zatvor.

- Odredili smo istražni zatvor zbog sumnje za ubojstvo i proizvodnju droge. Pritvor od mjesec dana određen je zbog mogućnosti bijega jer je osumnjičeni bio odsutan jedno vrijeme, kao i opasnosti da će uništiti dokaze jer sredstvo nije pronađeno. Također, jedan od razloga je i opasnost da će ponovno počiniti kazneno djelo jer ima pravomoćnu presudu jer je ranije pucao iz vatrenog oružja iz svoj kuće u smjeru druge kuće u kojoj su se nalazili ljudi - rekao je.

Foto: ivica galovic/Pixsell

Policija je ranije obavila i pretres doma i prostorija koje koristi osumnjičeni. Tamo su pronašli gotovo 14 kilograma marihuane, 6 biljaka indijske konoplje te oprema za uzgoj navedenih biljaka.

- Nadalje, pretragom na drugoj lokaciji, pronađeno je i oduzeto 7,7 kilograma droge marihuane te oružje: 6 ručnih bombi M79, M754, jedna improvizirana ručna bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, 0,5 grama eksploziva TNT, 0,9 kilograma eksploziva vitezit, 6 metara sporogorećeg štapina, kubura ručne izrade, 4 spremnika za automatsko oružje, 500 komada raznog streljiva i 4 tromblonska metka - navodi policija.

POGLEDAJTE GALERIJU:

23
Foto: Policija

Dvojicu muškaraca (25 i 39) koje je policija također privela, pustili su nakon što su utvrdili da nisu povezani s ovim kaznenim djelom.

Podsjetimo, ubijeni Zoran Grgić  bio je poznat u brodskom kraju. Sudjelovao je u Domovinskom ratu, bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i povremeni kolumnist. Grgić se aktivno zalagao za prava političkih zatvorenika i branitelja. Smatrao je da oni predstavljaju "savjest čovječanstva" te da imaju obavezu boriti se za pravedniji društveni poredak. Bio je zagovaratelj povratka vojnog roka.

