Otac curice koja je preživjela napad: 'Djeca su se danas trebala slikati za godišnjak'

Naoružani učenik sedmog razreda upao je na sat povijesti u osnovnoj školi u Beogradu, otvorio vatru i ubio najmanje deset ljudi, među njima učenici, učiteljica i čuvar.

- Moje dijete je srećom preživjelo pa mogu govoriti. Ona je u tom trenutku bila u školi. Djeca su danas trebala imati slikanje za školski godišnjak - kazao je Milan Milošević, otac djevojčice koja je bila u školi za vrijeme pucnjave.

Kada je izašao na ulicu ugledao je policiju u ogromnom broju te hitnu pomoć.

- Sad tek shvaćam da su bili zaprepašteni tim prizorom jer ni oni nisu vjerojatno naviknuli na to. Ovo se prvi puta događa u ovoj zemlji. Očigledno da je u pitanju neki utjecaj interneta i pristup tom oružju učinilo da su se stvorili uvjeti - govori te dodaje kako su mu prolaznici rekli da je nastavnicu povijesti upucao dječak.

'Dječak je imao sve petice i bio je savršen učenik'

- Vidio sam kako su jednog dečka iznosili na nosilima, ali on je bio svjestan, mislim da mu je noga bila povrijeđena. Kada sam shvatio da je mojoj kćerki prvi školski sat bila povijest, supruga je vrištala od straha. Onda su mi ljudi rekli da je upucan i zaštitar - dodaje te tvrdi da mu je rečeno i kako je pucano na djecu koja su bila dežurna taj dan u školu.

- Taj dječak koji je to napravio, koliko sam shvatio sve petice ima i savršen je učenik - govori otac djevojčice.

Govori kaku mu je kćerka javila kako je dobro.

- Vidio sam djecu kako plaću, grle se te da su živi. Kćerka mi je rekla da je on ušao u učionicu i pucao je. Nastavnica iz drugog razreda je pomislila da je to šala. Vidio sam krvavu majicu djevojčice koja mi je rekla da je pala preko dječaka koji je ubijen, a navodno kažu da je to bio prijatelj od dječaka koji je pucao - rekao je.

'Vidjela je samo veliku krv...'

- Djevojčica mi je ispričala da su se po hodniku čule kao petarde te je profesorica povijesti im govorila zar je moguće da netko baca petarde, ubrzo je shvatila da nije to zvuk petardi. Rekla mi je da je onda ušao i vidjela je samo kako drži u ruci pištolj i počinje da puca po razredu. Navodno je upucao dvije djevojčice ispred nje, a ona se sagnula i počela bježati. Rekla mi je kako je samo vidjela kada je pogodio, vidjela je samo veliku krv - dodaje.

- Shvatili smo i da je ona bila blizu smrti, još je to teško shvatiti. Meni je pred očima ostala žena koja je tražila kćerku, ne mogu se staviti u poziciju tih ljudi što bih radio - govori. Tvrdi kako je dječak i trenirao streljaštvo.

- Ona je još u šoku, poginule su njezine prijateljice koje su sjedile pored nje. Ona je imala sreću što je brzo reagirala - smatra otac Milan.

