Otac djevojčice ubijene u užasu u Beogradu rasplakao sve u studiju: 'Moja sudbina je teška'

Slobodan Negić, otac jedne od poginulih djevojčica u masakru 3. svibnja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" rasplakao je goste i voditeljicu u nedjeljnoj emisiji na srpskoj televiziji Nova.

Poručio je kako među ljudima postoji puno empatije oko užasa koji se zbio u toj školi, kada je dječak (13) ubio desetero ljudi, među kojima je bilo devetero djece i jednog zaštitara, a ranio još nekoliko.

'Vidio sam u očima iskreni strah'

- Vidio sam na sastanku roditelja u očima ljudi iskren strah za sve nas. Kada sam bio na sprovodu svoje kćeri prilazilo mi je puno ljudi, za mnoge nisam uopće znao tko su. I vidim da tim ljudima nije lako da mi izraze sućut, ni meni da ga primim, sve dok u jednom trenutku nisam počeo gledati te ljude u oči i da se svakome zahvalim i blago naklonim. Onda su se i ti ljudi počeli osjećati nekako prihvaćeno, kao da se znamo od ranije - ispričao je Negić.

Objasnio je potom kako je njegova kćer Sofija dobila ime.

- Milanka i ja smo se htjeli malo našaliti. Ja sam magistar filozofije, a njezino djevojačko prezime Mudroša, pa smo joj dali ime Sofija - rekao je.

Rasplakao goste i voditeljicu

- Sofija je uvijek bila jedino zadovoljna kada bih je ja saslušao, gledao u oči kao odraslu osobu i kada bi vidjela da smo njena mama i ja puni ljubavi, da možemo prijeći preko razlika i neslaganja. U ovom slučaju mogu reći da je to "nomen est omen" (ime je predznak). Njezino ime je stvarno njena sudbina i mudrost tog djeteta me naučila da i danas gledam svakoga od vas u oči i da budem zahvalan što mi pružate empatiju - rekao je suznih očiju. Na njegove riječi rasplakali su se gosti i voditeljica.

- Hvala vam svima. Ponekad je jedini razlog u čovjeku da se bori za to što ima ljude oko sebe i ovdje trebamo naučiti veliku lekciju o tome da se radi o nama, ljudima, o našim sudbinama. Moja sudbina je teška, ali ja ću je nositi i to baš onako kako me Sofija tome mudro naučila - rekao je na kraju emisije.

