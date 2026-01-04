Otac heroj spasio tinejdžere iz gorućeg bara: 'Kći me je zvala i rekla - tata, tu je masakr'

Tragedija koja je obilježila doček Nove godine u elitnom švicarskom skijalištu, gdje je u požaru u noćnom klubu život izgubilo najmanje 40 mladih ljudi, a više od sto ih je ozlijeđeno, iznjedrila je i priču o nevjerojatnoj hrabrosti. Heroj dana postao je otac koji je iz gorućeg pakla spasio gotovo desetak tinejdžera zarobljenih u plamenu.

Paolo Campolo, koji ima talijansko i švicarsko državljanstvo, slavio je Novu godinu sa zaručnicom i prijateljima u svom domu u Crans-Montani, kada je primio poziv od svoje 17-godišnje kćeri. U istom trenutku, kroz prozor je primijetio požar iz susjednog bara "Le Constellation".

'Tata, dogodio se masakr'

​- Bio sam kod kuće i slavio s partnericom i prijateljima. Bilo je oko 1:20 ujutro kada sam kroz prozor vidio kako suklja plamen. Tada me nazvala moja kći Paolina i šokirala me: 'Tata, dogodio se masakr, izbio je požar i puno je stradalih' - ispričao je financijski analitičar za talijanske novine Il Messaggero.

Campolo je odmah prekinuo slavlje i potrčao prema noćnom klubu. Dok je stigao, plamen se već počeo smirivati, ali je cijelo područje obavio "gusti crni dim".

Foto: X/MovArtCinecitta

​- Izgaranje je bilo vrlo brzo, silovito i trajalo je samo nekoliko minuta. Onda je stalo. Ali unutra više nije bilo kisika. I to je ono što je uzrokovalo smrt ljudi - objasnio je.

U tom trenutku, shvatio je da je situacija puno gora nego što je mislio.

​- Pokušao sam ne izgubiti prisebnost. Pomoć još nije stigla. Tražio sam alternativni izlaz - rekao je Campolo.

Uz pomoć još jednog neustrašivog heroja, otkrio je stražnji ulaz u noćni klub, no vrata su bila zaključana, a unutra je ostalo zarobljeno nekoliko tinejdžera.

Foto: Twitter

​- Ne znam je li to bio izlaz za nuždu ili službeni izlaz. Otvarao se prema van, ali je bio blokiran ili zaključan iznutra. Kroz staklo sam vidio stopala i ruke. Tijela na tlu - opisao je stravičan prizor.

Dvojica muškaraca odlučila su razbiti prozor dovoljno velik da kroz njega mogu izvlačiti zarobljene goste.

​- Uprli smo nogom o susjedni prozor i povukli iz sve snage. Nije bilo vremena za gubljenje. Trebala nam je barem sjekira, ali u tom trenutku nismo imali ništa. Ne znam ni sam kako smo uspjeli, ali svom snagom koju smo imali, uspjeli smo - ispričao je Campolo.

Kći zakasnila na doček

Kada je prvi put stigao pred gorući bar, Campolo je pronašao svoju kćer ispred zgrade, "nepomičnu i u šoku". Paolina je čekala svog dečka, koji je uspio pobjeći, ali je zadobio teške opekline i hospitaliziran je u Baselu u kritičnom stanju.

Campolo kaže da je njegova kći zakasnila na okupljanje u "Le Constellation" jer se vratila kući iz škole u Ženevi i svratila do očeve kuće nazdraviti za Novu godinu.

Foto: Constellation Crans Montana/Youtube/Screenshot

​- Spasio ju je nevjerojatan splet okolnosti. Trenutak ranije ili kasnije, i priča bi bila drugačija - rekao je.

Papla Campola su hospitalizirali zbog trovanja, a njegova kći je neozlijeđena. Njegova zaručnica teško je ozlijeđena u kaosu koji je uslijedio i bori se za život u Baselu. Ispričao je kako je nekoliko teško opečenih ljudi palo na njih, neki bez svijesti, drugi vrišteći na različitim jezicima. Primijetio je da su gotovo svi bili vrlo mladi.

​- To je mjesto bilo okupljalište u Cransu, posjećivali su ga uglavnom maloljetnici - kazao je.

'Taj očaj onih koji znaju da umiru'

Hrabri ljudi izvlačili su ozlijeđene prije nego što su se vratili u bar ispunjen dimom kako bi spasili još unesrećenih.

​- Neprestano su vrištali. Mislio sam samo na jednu stvar: mogli su biti moja djeca. Pogledi. Taj očaj onih koji znaju da umiru. Spaljeni ljudi koji te gledaju i mole da ih ne ostaviš ondje. To je nešto što nikad neću zaboraviti - prisjetio se.

Švicarske vlasti pokrenule su kaznenu istragu protiv dvojice menadžera bara, koje se sumnjiči za ubojstvo iz nehaja, nanošenje teških tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja. Campolo je ostao šokiran spoznajom da nije postojao drugi izlaz, zaključivši: "Tko god je bio unutra, nije imao izlaza."