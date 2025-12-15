FOTO Potresne scene: Stotine buketa na mjestu masakra u Sydneyu. Proglasili dan žalosti

Napadači su bili Sadžid Akram (50), koji je 1998. ušao u Australiju s vizom i koji je imao dozvolu za nošenje šest komada vatrenog oružja, i njegov sin Naved Akram (24) rođen u toj zemlji, prema policiji u Novom Južnom Walesu, državi čiji je glavni grad Sydney | Foto: Flavio Brancaleone/REUTERS