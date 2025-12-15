Obavijesti

TERORISTIČKI NAPAD

FOTO Potresne scene: Stotine buketa na mjestu masakra u Sydneyu. Proglasili dan žalosti

U Australiji je dan žalosti u ponedjeljak nakon antisemitskog napada u nedjelju u kojem su otac i sin otvorili vatru na oko tisuću okupljenih na plaži u Sydneyu za židovski blagdan Hanuke, pri čemu su usmrtili 15 ljudi, uključujući i dijete, i ranili njih 42
Aftermath of a shooting incident on a Jewish holiday celebration at Bondi Beach in Sydney
Australija je proglasila dan žalosti nakon što su otac i sin na plaži ubili 15 ljudi | Foto: Flavio Brancaleone/REUTERS
