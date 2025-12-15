FOTO Potresne scene: Stotine buketa na mjestu masakra u Sydneyu. Proglasili dan žalosti

U Australiji je dan žalosti u ponedjeljak nakon antisemitskog napada u nedjelju u kojem su otac i sin otvorili vatru na oko tisuću okupljenih na plaži u Sydneyu za židovski blagdan Hanuke, pri čemu su usmrtili 15 ljudi, uključujući i dijete, i ranili njih 42
Australija je proglasila dan žalosti nakon što su otac i sin na plaži ubili 15 ljudi
Na ovoj kultnoj plaži popularnoj među Australcima i turistima iz cijelog svijeta, osobne stvari još uvijek leže na krvavom pijesku, dvadesetak sati nakon 10-minutnog masakra koji je šokirao tu veliku zemlju u Oceaniji, kao i cijeli svijet
„Ono čemu smo svjedočili jučer bio je čin čistog zla, antisemitizma i terorizma“, izjavio je premijer Anthony Albanese polažući cvijeće na mjestu događaja na pacifičkoj obali
Australija, kojoj je ovo prvi takav masakr od 1996., spustila je zastave na pola koplja po odluci Albanesea, koji je predložio i još stroži zakon o kontroli oružja
Već u nedjelju osudio je „ciljani napad na australske Židove prvog dana Hanuke“, devetodnevnog židovskog festivala svjetla u prosincu. Izjavio je da je napad bio usmjeren na „sve Australce“
Načelnik lokalne policije Mal Lanyon rekao je da je „otkrivena improvizirana eksplozivna napravu u automobilu povezanom s preminulim počiniteljem“, jednim od dvojice napadača, ocem, kojeg je ubila policija
A njegov sin, teško ranjen, bio je predmet istrage australske obavještajne službe iz 2019. zbog veza s džihadističkom skupinom Islamskom državom (IS), otkrila je australska javna televizija ABC
Napadači su bili Sadžid Akram (50), koji je 1998. ušao u Australiju s vizom i koji je imao dozvolu za nošenje šest komada vatrenog oružja, i njegov sin Naved Akram (24) rođen u toj zemlji, prema policiji u Novom Južnom Walesu, državi čiji je glavni grad Sydney
Oca su ubili policajci, a sin je hospitaliziran u kritičnom stanju, prema policiji i tisku
