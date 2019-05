Otac je noć proveo u zazidanoj kući, sin i majka u automobilu

- Odbijam sići, nemam ljestve, ne želim vatrogasce! Ovo je moja kuća i ja ću u njoj biti dokle želim, vikao je u četvrtak Željko Perković (57) s balkona kuće u Biogradu u kojoj je ostao zazidan.

Podsjećamo, vrata su na njegovoj kući maknuta i zazidana po sudskoj odluci. Naime, Željka kojem pripada kat kuće tužio je brat blizanac čije je prizemlje i to za ometanje posjeda i uzurpaciju polovice kuće. On je na sudu uspio dokazati da su vrata ugrađena bez dozvole zbog čega su morala biti maknuta.

VIDEO: Ovako su ih zazidali

I tako je Željko ostao 'zazidan' u kući preko noći. Postoje, doduše, i druga vrata, no ona su zaključana, a ključ je upravo kod Željkovog brata blizanca.

Njegova supruga Duška i sin prespavali su u automobilu.

- Malo je prohladno, nije još za spavati u autu. Mama je popila tablete za tlak, htjela je i za smirenje ali na koncu ih nije popila. Ni tata nije spavao cijelu noć jer je pas stalno trčao dolje, cvilio i tražio da ga pustimo van da obavi nuždu - rekao nam je Mario Perković, koji je s majkom Duškom Perković ostao vani nakon što su sudskom odlukom zazidali ulazna vrata kuće.

- Sve i da imamo ključ, ne biste mogli do kata jer sam ja ranije zazidao unutrašnja vrata do stepeništa, iz straha od brata, da se odvojimo, te probio druga do dvorišta, ova koja su sad zazidali - objasnio nam je ovu kaotičnu situaciju u četvrtak s balkona Željko.

Još za danas Željko ima dovoljno hrane u kući.

- Stvarno ne znamo što ćemo napraviti, u susjedstvu nemamo prijatelje. Svi su na strani Željkova brata i njegovih sestara koje ga zastupaju na sudu, zaključila je Željkova supruga Duška.

