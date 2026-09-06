Otac joj ima virus Zapadnog Nila: Jedan dan je cijepao drva, sad je u bolnici, ne može hodati

Među pacijentima koji se liječe u KBC-u Osijek zbog zaraze virusom Zapadnog Nila nalazi se i 85-godišnji muškarac iz okolice Osijeka, čije se zdravstveno stanje, prema riječima njegove kćeri, naglo promijenilo u svega nekoliko dana. Do pojave prvih simptoma, kaže njegova obitelj, bio je izrazito vitalan unatoč godinama. Samostalno je vozio automobil, obavljao svakodnevne poslove i pripremao drva za zimu. No potom je uslijedilo naglo pogoršanje, piše SiB.hr.

Prvi znakovi bolesti pojavili su se prije otprilike dva tjedna, kada je počeo osjećati slabost u prstima i šaci. Već idućeg dana više nije mogao samostalno stajati na nogama. Ubrzo su se pojavili i visoka temperatura, iscrpljenost te dehidracija, a stanje se nastavilo pogoršavati.

Foto: sakchai_R

Iako u početku nije želio potražiti liječničku pomoć, u kućnu mu je posjetu došla liječnica obiteljske medicine koja je, vidjevši njegovo stanje, odlučila reagirati i pozvati Hitnu pomoć. Nakon dolaska u bolnicu obavljene su pretrage kojima je potvrđena zaraza virusom Zapadnog Nila. Stanje mu se nakon hospitalizacije stabiliziralo, no posljedice bolesti i dalje su izražene. Pacijent još uvijek ne može samostalno stati na noge, a oporavak će, prema svemu sudeći, potrajati.

Njegova kći upozorava kako je promjena bila iznimno nagla te apelira na građane da ozbiljno shvate simptome poput iznenadne slabosti, visoke temperature i općeg pogoršanja zdravstvenog stanja, posebno kod starijih osoba.

U KBC-u Osijek, osim 85-godišnjaka, liječi se još jedan pacijent zaražen virusom Zapadnog Nila.