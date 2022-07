Otac mosta Marjan Pipenbaher: Mostogradnja je kao usklađena muzika, treba znati slušati...

Pelješki most može izdržati sve vremenske prilike: vjetar, kišu i potres. Glavni projektant mosta je slovenski inženjer građevine Marjan Pipenbaher sa svojom tvrtkom i Građevinskim fakultetom u Zagrebu. Inspiraciju kako će izgledati most, u koji je utrošeno 70.000 kubika betona i 65.000 tona čelika, dobio je na samoj lokaciji u zoru, a u ranijim izjavama navodio je kako je ključno u dizajnu naći pravu mjeru i osjetiti prostor.

- Ako znaš slušati, lokacija te sama nagovori. Treba imati osjećaj za lijepo i prostor. Ja sam završio i glazbenu školu i kao što odmah čujem disonancu u glazbi, da nešto ne zvuči kako treba, isto je tako i u gradnji. Kad je projekt u suzvučju s okolinom, kad je njegov ritam dobar, odmah sve sjeda na svoje mjesto i znate da je to što radite dobro. To je taj koncept u arhitekturi što je jako važno za ovako velike mostove, da moraju biti u suzvučju s prirodom, s krajolikom - rekao je ranije Pipenbaher.

Malostonski zaljev je toliko lijep krajolik da most ne može "stršiti" i prevladati nad krajolikom, rekao je napominjući da se time vodio u samom dizajniranju. Iako je jedan od najvećih mostova u Europi i svijetu, djeluje mirno, skromno i konstrukcijski skladno.Visok je 55 metara, što je i više nego dovoljno da ispod njega mogu proći i najveći brodovi, a dug je 2404 metra. Po težini, stručnoj i projektantskoj problematici izvođenja radova spada u rang najzahtjevnijih mostova u svijetu. Tijekom jakih bura, specifičnih za jadransku obalu, Pelješki most ne bi trebao biti nikad zatvoren za promet, kao što je to slučaj s drugim mostovima u Lijepoj Našoj. Burobrani visine 3,2 metra štite promet od jakih bočnih udara vjetra.

- Na toj lokaciji puše 180 kilometara na sat i jugo 150. Dizajniran je za još jače vjetrove - rekao je Pipenbaher.

Prilagođen je da može izdržati udare vjetra jače od 250 kilometara na sat. Stručnjaci su ranije pojasnili da Pelješki most, koji se nalazi na jednom od najtrusnijih područja u zemlji, može odoljeti i najsnažnijim potresima koji se očekuju u tom području. Po procjenama seizmologa, maksimalan intenzitet potresa koji može zadesiti Dalmaciju kreće se od 6,3 do 7 stupnjeva po Richteru. Pipenbaher taj most smatra svojim životnim djelom.

- Hrvatska, s prekrasnim morem i otocima, uvijek mi je bila draga. Tu se osjećam kao doma. Kad dobiješ mogućnost da s hrvatskim kolegama napraviš most preko tako prelijepog zaljeva, dužan si 'istisnuti' iz sebe sve znanje i svu kreativnost, jer su takvi mostovi životna djela - kaže Pipenbaher.

Iako je glavni projektant, napominje kako most nije samo njegov i nastavlja da je na njemu radila cijela ekipa inženjera, a zadovoljan je odrađenim poslom i ponosan. Pelješki most puno toga će promijeniti. Osim što će povezati Hrvatsku s njenim najjužnijim dijelom, donijet će nove prilike za južnu Dalmaciju i otoke. Vidikovci su na obje strane mosta, a Pipenbaher vjeruje da će se ljudi tamo sigurno zaustavljati i uživati u lijepom pogledu u bilo koje doba dana.

